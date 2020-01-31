البابا تواضروس يستقبل نائب رئيس العلاقات الخارجية بالكنيسة الروسية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المطران Leonid نائب رئيس العلاقات الخارجية في الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، مساء امس بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، إن الزيارة تأتي في إطار تقوية العلاقات بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والروسية الأرثوذكسية.





وكان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إستقبل بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية وفدا من الكنيسة الإثيوبية الشقيقة.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن وفد الكنيسة الإثيوبية تكون من الأسقف إغريغوريوس أسقف إقليم شور شرق إثيوبيا ومستشار أبونا متياس الأول بطريرك إثيوبيا وأبونا جبرياسوس والدياكون أديس.





وأضاف أن المقابلة حضرها جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط والراهب القمص أنجيلوس النقادي.