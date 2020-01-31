تشريح جثة صحفية عثر على جثتها في شقتها لبيان سبب الوفاة

أمرت نيابة المعادي، برئاسة المستشار تامر عاشور، بتشريح جثمان الصحفية الشابة رحاب بدر، التي عثر عليها جثة هامدة داخل شقتها، لمعرفة سبب الوفاة.





وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب التشريح، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.





كما قررت النيابة استدعاء والدتها وزوجها لسماع أقوالهما في الحادث واستدعت النيابة شهود العيان الذين عاونوا والدة الصحفية المتوفاة في كسر باب شقتها.





وتكثف أجهزة بالقاهرة جهودها لسرعة كشف غموض واقعة العثور على منسقة إعلامية جثة هامدة داخل شقتها بالمعادى.





بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بدائرة القسم.





على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وجار الفحص والتحري عن الواقعة لكشف ملابساتها وفحص علاقات المتوفاة، وتبين أنها زوجة مخرج ، تم تحرير محضر، وجار تكثيف الجهود لكشف تفاصيل الحادث .