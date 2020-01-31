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رياضة

طبيب الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابة رباعي الفريق

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:58 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف الدكتور أكرم عبد العزيز طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي طبيعة إصابة رباعي «الدراويش»، وموقفهم من لقاء أسوان بالجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري.

وأكد طبيب الإسماعيلي أن محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق تعرض لشد فى الضامة وتأكد غيابه عن لقاء أسوان.

وقال إن عماد حمدى جار تجهيزه وسيخضع لاختبار طبى خلال الساعات المقبلة لحسم موقفه النهائى.

وأضاف أن أحمد أيمن لا يزال فى مرحلة التأهل، وهناك صعوبة كبيرة فى لحاقه بالمباراة لعدم اكتمال شفائه.

واختتم حديثه بأن همام طارق تعرض لكدمة فى الحوض، إلا أنها لن تمنعه من اللحاق بلقاء أسوان.
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