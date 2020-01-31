سماع دوي انفجار جنوب قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية في أنباء عاجلة منذ قليل، بسماع دوي انفجار كبير جنوبي قطاع غزة.





وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن هناك مروحيات أطلقت عددًا من الصواريخ نحو أهداف مجهولة جنوب القطاع.





وقبل ساعات، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القبة الحديدية اعترضت قذيفتين أطلقتا من قطاع غزة.



