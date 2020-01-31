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أخبار العالم

سماع دوي انفجار جنوب قطاع غزة

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:57 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية في أنباء عاجلة منذ قليل، بسماع دوي انفجار كبير جنوبي قطاع غزة. 

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن هناك مروحيات أطلقت عددًا من الصواريخ نحو أهداف مجهولة جنوب القطاع. 

وقبل ساعات، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القبة الحديدية اعترضت قذيفتين أطلقتا من قطاع غزة.

وفي وقت سابق نفذ الجيش الإسرائيلي غارات على أهداف تابعة لحركة "حماس" جنوب قطاع غزة، قال إنها ردا على إطلاق بالونات مفخخة باتجاه إسرائيل.

وقرر الجيش الإسرائيلي تعزيز وجوده في القدس تحسبا لاندلاع أي مواجهات مع الفلسطينيين عقب صلاة الجمعة الأولى بعد إعلان الخطة الأمريكية للسلام. 
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