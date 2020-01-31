الصين تلجأ لاستخدام الروبوت بدلًا من الأطباء لرعاية مصابي كورونا

بدأ مستشفى صيني في استخدام روبوتين آليين مدعومين بالذكاء الاصطناعي يمكنهما تطهير أنفسهما تلقائيًا للمساعدة في علاج مرضى فيروس كورونا.





وقالت لجنة الصحة المحلية إن الروبوتات بدأت بالفعل في إيصال الأدوية والطعام إلى المصابين بفيروس كورونا وكذلك جمع ملاءات السرير والقمامة الطبية أمس في مقاطعة قوانجدونج.





و استخدام الروبوتات ذاتية القيادة والمزودة بآلات الشحن الذاتي قد يقلل من عبء العمل على الممرضات والأطباء، مما يحد من مخاطر العدوى وفقًا للدايلي ميل.





و تعرض ما لا يقل عن 20 عاملًا طبيًا في الصين للإصابة بالفيروس المعدي أثناء رعاية المرضى، حيث يمكن أن ينتشر المرض عن طريق الاتصال باللعاب الملوث ولمس الأسطح الملوثة.







