AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الصين تلجأ لاستخدام الروبوت بدلًا من الأطباء لرعاية مصابي كورونا

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:24 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
عزة عاطف

بدأ مستشفى صيني في استخدام روبوتين آليين مدعومين بالذكاء الاصطناعي يمكنهما تطهير أنفسهما تلقائيًا للمساعدة في علاج مرضى فيروس كورونا.


وقالت لجنة الصحة المحلية إن الروبوتات بدأت بالفعل في إيصال الأدوية والطعام إلى المصابين بفيروس كورونا وكذلك جمع ملاءات السرير والقمامة الطبية أمس في مقاطعة قوانجدونج.


واستخدام الروبوتات ذاتية القيادة والمزودة بآلات الشحن الذاتي قد يقلل من عبء العمل على الممرضات والأطباء، مما يحد من مخاطر العدوى وفقًا للدايلي ميل.


وتعرض ما لا يقل عن 20 عاملًا طبيًا في الصين للإصابة بالفيروس المعدي أثناء رعاية المرضى، حيث يمكن أن ينتشر المرض عن طريق الاتصال باللعاب الملوث ولمس الأسطح الملوثة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يحتفل بعيد الشكر مع القوات الأمريكية في أفغانستان.. فيديو

فيديو مروع لهجوم 3 فتيات على طالبة بالضرب المبرح وتصويرها

تطور جديد في محادثات السلام بين طالبان وواشنطن

شاهد | أول فيديو للطائرة الأمريكية بعد إسقاطها من قبل طالبان

أول رد فعل من البنتاجون على سقوط طائرة الجنود الأمريكية في أفغانستان

ترشيحاتنا

نوع من المكسرات يقضى على ضعف المناعة ويحارب 5 أمراض

كان بيمارس الجنس غصب عنى .. الاعترافات الكاملة للمتهمة بقتل زوجها بعد شهرين جواز فى القليوبية

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

حبس ربة منزل و2 آخرين لارتكابهم جريمة قتل زوجها بالسلام

الرزق مالوش توقيت.. مفاجأة رجل أعمال سعودي لـ شاب يعمل سائقًا في أوبر

عرض قميص ارتداه الملك تشارلز الأول عند إعدامه لأول مرة في متحف لندن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة محمود العسيلى تتألق بإطلالة كاجوال

الصين تلجأ لاستخدام الروبوت بدلًا من الأطباء لرعاية مصابي كورونا

ورق كرنب وقشر برتقال.. شاهد| صينيون يرتدون أشياءً غريبة للنجاة من كورونا.. صور