عائدون من ووهان.. ظهور أعراض كورونا على 18 شخصا في كوريا الجنوبية

أفادت السلطات الصحيفة في كوريا الجنوبية، بأن 18 شخصا من 368 شخصا قدموا من مدينة ووهان الصينية، بؤر انتشار فيروس كورونا المستجد، ظهرت عليهم أعراض المرض.
ووفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية، وصلت طائرة مستأجرة، إلى مطار كيمبو الدولي بسول، صباح اليوم الجمعة، حيث ظهر على 18 شخصا أعراض فيروس كورونا الجديد.
وأوضحت السلطات الصحية، أن 12 شخصا ظهرت عليهم أعراض المرض أثناء عملية الحجر الصحي في مطار مدينة ووهان، وظهرت على 6 أشخاص آخرين أثناء عملية الحجر الصحي في مطار كيمبو.
وأشارت إلى أن 14 منهم سيتم نقلهم إلى المركز الطبي الوطني، أما الـ4 الآخرين سينقلون إلى مستشفى جونجانج الجامعي للعلاج.
وسينتقل 350 شخصا آخرين عبر حافلات إلى مؤسستين حكومتين، ليكونوا تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل.
وكانت الهيئة الصحية الصينية، أعلنت اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 9692 شخصا، بعد أن أعلنت منذ قليل ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 212.
وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.
وقررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، حالة الطوارئ العالمة في مواجهة الفيروس، واصفة فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".