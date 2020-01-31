عائدون من ووهان.. ظهور أعراض كورونا على 18 شخصا في كوريا الجنوبية

أفادت السلطات الصحيفة في كوريا الجنوبية، بأن 18 شخصا من 368 شخصا قدموا من مدينة ووهان الصينية، بؤر انتشار فيروس كورونا المستجد، ظهرت عليهم أعراض المرض.





ووفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية، وصلت طائرة مستأجرة، إلى مطار كيمبو الدولي بسول، صباح اليوم الجمعة، حيث ظهر على 18 شخصا أعراض فيروس كورونا الجديد.





وأوضحت السلطات الصحية، أن 12 شخصا ظهرت عليهم أعراض المرض أثناء عملية الحجر الصحي في مطار مدينة ووهان، وظهرت على 6 أشخاص آخرين أثناء عملية الحجر الصحي في مطار كيمبو.





وأشارت إلى أن 14 منهم سيتم نقلهم إلى المركز الطبي الوطني، أما الـ4 الآخرين سينقلون إلى مستشفى جونجانج الجامعي للعلاج.





وسينتقل 350 شخصا آخرين عبر حافلات إلى مؤسستين حكومتين، ليكونوا تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل.



