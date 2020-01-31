حدث فجرًا.. الاحتلال يقصف غزة ويعتدى على المصلين فى الأقصى

شنت طائرات الاحتلال، فجر الجمعة، سلسلة غارات على مواقع مختلفة في قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال أغارت على عدة أهداف بقطاع غزة دون وقوع إصابات.

وأصيب ، فجر اليوم الجمعة، 10 فلسطينيين بالأعيرة المطاطية خلال مهاجمة قوات الاحتلال لآلاف المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

وانتشر عشرات من القوات الخاصة والضباط وقوات حرس الحدود في الأقصى منذ ساعات الفجر الأولى، وبعد انتهاء صلاة الفجر وخروج المصلين من مصلى باب الرحمة مكبرين اعترضت قوات الاحتلال طريقهم ومنعتهم من التوجه باتجاه سطح قبة الصخرة والمسجد القبلي، وخلال ذلك اعتدت على المصلين من النسوة الشبان بالدفع.

وأضافت أن قوات الاحتلال لاحقت المصلين الذين تمكنوا من الوصول إلى ساحة مسجد قبة الصخرة المشرفة وأطلقت الأعيرة المطاطية بكثافة وبشكل عشوائي ولاحقتهم حتى أخرجتهم بالقوة من باب حطة أحد أبواب الأقصى.

وأضافت أن المئات من المصلين وخلال خروجهم من الأقصى رددوا التكبيرات والهتافات للأقصى والقدس.

وشددت قوات الاحتلال على دخول المصلين من أهالي الداخل الفلسطيني إلى المسجد الأقصى، حيث أوقفت الحافلات التي تقل على مداخل القدس، وحررت هوياتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشبان محمد ابوشوشو، ومحمود الترياقي، واحمد كسواني بعد الاعتداء عليهم في منطقة باب حطة.

وأوضح المصلون من أهالي الداخل ان عدة حواجز اعترضت طريقهم حتى تمكنوا من الوصول إلى الأقصى، وتعمدت القوات تأخير وصولهم إلى المسجد.

وأدى المبعدون عن الأقصى صلاة الفجر على الأبواب تأكيدا على حقهم بالوصول إلى أقرب نقطة للمسجد.

وللأسبوع الثاني على التوالي أرسلت مخابرات الاحتلال رسائل تهديد للفلسطينيين على هواتفهم المحمولة "لتحذيرهم من مخالفة القوانين" في الصلاة، لافتين أن الرسائل أرسلت لهم مساء أمس وفجرا فور دخولهم الأقصى.