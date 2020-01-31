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أخبار البلد

خالية من أي فيروسات وبائية..الحكومة: لا صحة لتأثر سوق الخضراوات المصري بفيروس كورونا

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:31 ص
سوق الخضار وفيروس
سوق الخضار وفيروس كورونا
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محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأثر سوق الخضراوات والفاكهة المصري بفيروس "كورونا" المنتشر في الصين.

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لتأثر سوق الخضروات المصري بفيروس "كورونا" المنتشر في الصين، وأن كافة الخضروات والفاكهة المصرية سواء المحلية أو المستوردة سليمة وآمنة تمامًا وخالية من أي فيروسات وبائية.

وفي سياق متصل، فقد شهدت أسعار الخضروات استقرارًا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة التي أعلنتها شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك في ظل زيادة الإنتاج المحلي من بعض السلع والأصناف المختلفة، وذلك بفضل السياسات التي اتبعتها الدولة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية.

وفي النهاية، ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وقلق المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للاتحاد (fedcoc.org.eg).

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