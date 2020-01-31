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أخبار العالم

هل تضحي بهم .. الصين تعيد مواطني ووهان بالخارج للمدينة الموبوءة بـ كورونا

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:11 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا بالصين
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قسم الخارجي
أعلنت الحكومة الصينية أنها سترسل طائرات مستأجرة لإعادة مواطني مدينة ووهان، الموجودين في الخارج، في "أقرب وقت ممكن" إلى ديارهم، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لقناة "العربية"، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هوا تشونجيينج، إن القرار اتخذ نظرا "للصعوبات الفعلية التي يواجهها مواطنو مقاطعة هوبي، خصوصا أهالي ووهان، في الخارج".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه عدد من شركات الطيران عن تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت الهيئة الصحية الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 9692، بعد أن أعلنت منذ قليل ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 212.

وكانت السلطات الصينية أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، حالة الطوارئ العالمة في مواجهة الفيروس، واصفة فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".
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