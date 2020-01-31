ألمانيا: 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في ولاية "بافاريا" الألمانية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى خمس حالات .





وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة أن هذه الحالة لشخص يعمل في المكان ذاته الذي كان يعمل به المصابون الأربعة الأخرون بالفيروس، مشيرة إلى أن نحو 110 أشخاص كانوا على اتصال وثيق مع الحالات المصابة يخضعون لاختبار فيروس كورونا الجديد.



