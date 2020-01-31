احترموا بنات الناس ..رضوى الشربيني: أبو تورتة وأبو شنب فيونكة أشباه رجال

قالت الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج هى وبس إن الشاب خالد صاحب واقعة "أبو شنب فيونكة"، والذي قام بالانفصال عن خطيبته بعد عام ونصف من الارتباط قائلا " ان ايدى قصيرة لكن بحبك".





وأضافت رضوى الشربيني من خلال تقديمها برنامج "هي وبس" المذاع على فضائية "سي بي سي سفرة ، "إيه يا حبيبي ليه يابو شنب فيونكة كدا.. متعلمتش من أبو تورتة، طولك دا وايدك قصيرة ازاي" .





وأشارت رضوى الشربيني الى ان "الرجل لازم يكون مربوط بكلمته، مش مربوط بشجرة.. احترموا بنات الناس بقى ، ولما تيجي تنهي علاقة يا شاطر انهي علاقة بطريقة يقبلها القلب والعقل بعد سنة ونصف، لكن مش هكمل علشان ايدي قصيرة وحاسس ببرد في صباع رجلي الصغير، ليه يابو شنب فيونكة كدا ".





وأكدت رضوى الشربينى أن "أبو تورتة" وأبو شنب فيونكة" نماذج سيئة لأشباه الرجال قائلة : " الرجالة دلوقتى بقت بتخش البيوت عادى وبقت تجيب شبكة كمان عادى ويضرب الباب برجله ويخلع.





وانتشر مؤخرا خالد أبو فيونكة.. اسم هز السوشيال ميديا فى مصر خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدا عبر موقع "فيس بوك"، حيث ادعت إحدى الفتيات من خلال "بوست" على فيس بوك، بأن خطيبها السابق والذى يدعى خالد، ولقبته السوشيال ميديا بـ "خالد أبو فيونكة"، بأنه تركها متحججا بأن يده قصيرة ولن يستطيع أن يستمر معها فى علاقتهما، فلم تجد سوى السوشيال ميديا، لتتحدث عن تجربتها مع خالد، وكيف أنه غشها، وقام بإعلان خطوبته من أخرى بعد أن تركها.





ونشرت الفتاة عبر حسابها صورة تجمعها بخالد، وعلقت عليها قائلة "طيب يا جماعة الأستاذ أبو ايد أقصر منه بيهددنى وبيقولى انى لو نزلت حاجة عنه هيخلينى مش على وش الدنيا.. مش مكفيه أنه كذب عليا سنة ونص وفهمنى انى كل حياته وبعدها قالى معلش انا ايدى أقصر منى انا بحبك بس لازم نبعد يا حرام علشان انتى عصبية ووحشة بس انا بحبك طبعا، وفهمني انه تعبان ودخل المستشفى بسببي وانى جاية عليه يا حرام، وراح خطب بعد ما سبنا بعض بأسبوع، لا ده كمان بيتكلم عليا مع الناس كلام ميتوصفش، دا حاكى حاجات عن حياتى أنا والله نسياها وحاجات أول مرة أسمع عنها، ويطلعني انا اللى ظلماه ووحشة وكمان بيهدد، يا بجاحتك يا اخى، ده طبعا جزء من اللى هو عمله انا مكتبتش كل حاجة فا انا اهو بقولك يا خالد محمد الريس انى بجيب سيرتك وانك مش راجل واعملوا كومنتات علشان البوست ميتمسحش ولو حصلى أى مصيبة اعرفوا انه هو السبب".







