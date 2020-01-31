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أخبار العالم

معاريف: غالبية الإسرائيليين يؤيدون خطة السلام الأمريكية

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:11 م
معاريف: غالبية الإسرائيليين
معاريف: غالبية الإسرائيليين يؤيدون خطة السلام الأمريكية
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سمر صالح

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، أجرته صحيفة "معاريف" العبرية، ونشرت نتائجه صباح اليوم الجمعة، تأييد غالبية الجمهور الإسرائيلي، لخطة السلام الأمريكية.

 

وبحسب الاستطلاع، عبرت أغلبية الإسرائيليين عن تأييدها لخطة السلام الأمريكية، وقال 40% منهم إنها جيدة لإسرائيل، واعتبر 27% منهم، أنها جيدة للإسرائيليين والفلسطينيين.

 

ووفقا لنتائج الاستطلاع، قال 16% من الجمهور الإسرائيلي، إن الخطة سيئة لإسرائيل، بينما أكد 14% منهم، أنها سيئة للفلسطينيين، وادعى 3% فقط، أنها جيدة للفلسطينيين.

 

وبينت نتائج الاستطلاع، تفوق حزب "كاحول لافان" على الليكود بفارق 3 مقاعد، وتعادل بين تياري اليسار وسط، واليمين حرديم، بحصول كل منهما على 56 مقعدا بالكنيست.

 

وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:

كاحول لافان:       36 مقعدا

الليكود:            33 مقعدا

القائمة العربية:  13 مقعدا

شاس:                 8 مقاعد

 يهودوت هتوراة:  8 مقاعد

إسرائيل بيتنا:       8 مقاعد

العمل جيشر ميرتس: 7 مقاعد

يمينا:                     7 مقاعد

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