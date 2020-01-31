موس الختان ينتهك جسد ندى في الحواتكة.. طفلة الابتدائي تلفظ آخر أنفاسها في عامها الـ 12.. بلاغ الاهالى يفضح الواقعة.. تفاصيل

- بلاغ من الأهالي كشف وفاة "ندى" ضحية الختان بأسيوط

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- مطران الكاثوليك :

لا يجوز المساس بجسم الأنثى

- تعليق من نقيب أطباء أسيوط بعد وفاة طفلة بسبب الختان





" ندى " تلميذة بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الحواتكه الابتدائية كانت تقضي اجازة منتصف العام مثل باقي زميلاتها تلعب امام منزلهم بالقرية والابتسامة لم تفارق وجهها ولا تدري انه يبقي في عمرها لحظات ، حيث قرر والداها ختانها في اجازة منتصف العام واخذاها الى عيادة احد الاطباء لختانها ولكن كانت النهاية حيث لفظت انفاسها اثناء عملية الختان.





وكانت بداية كشف الواقعة بلاغا وصل الى وحدة حماية الطفل بديوان عام محافظة أسيوط يفيد بوفاة الطفلة " ندى . ح . ع " 12 عاما مقيمة قرية الحواتكه التابعة لمركز منفلوط بأسيوط اثر اجراء عملية ختان باحدى العيادات الخاصة .





على الفور انتقل فريق من وحدة حماية الطفل بالمحافظة الى موقع الواقعة وتأكد صحة البلاغ وقامت وحدة حماية الطفل بتقديم بلاغ لخط نجدة الطفل 16000 رقم 10187 وقيده بمركز شرطة منفلوط برقم 578لسنة 2020م .









وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط والدها والطبيب وانتقل فريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة لمعرفة سبب الوفاة وقررت النيابة العامة دفن الجثة وحبس الطبيب ووالد الطفلة 4 ايام على ذمة التحقيقات.





وشيع العشرات من أهالي قرية الحواتكه بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط ، مساء الخميس جثمان طفلة ضحية الختان الي مثواها بمقابر العائلة بعد تصريح النيابة العامة.





فيما أكد الدكتور ضياء الدين عبدالحميد نقيب أطباء أسيوط ان النقابة ملتزمة بقانون حقوق الطفل وتجريم ختان الاناث وانه اذا ثبت تورط الطبيب في قيام عملية ختان لطفلة الحواتكه والتي توفيت سوف يتم شطبه من النقابة .





وتتضح عقوبة ختان الإناث التى أقرها قانون العقوبات المصرى، وفقا لآخر تعديل لهذه العقوبة فى عام 2016، تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.





وكذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون)، وعرف ختان الإناث بأنه "إزالة أي من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى"، ومعاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.





وقال الشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط إن جميع الاحاديث التي وردت عن ختان الاناث أحاديث محكوم عليها بالضعف .





وأكد عبدالعزيز ان الابحاث العلمية أثبتت وقوع ضرر نفسي وجسدي في حالة ختان الاناث ولابد من الاقلاع عن هذه العاده خاصة أن الختان من العادات وليس من العبادات، ولم يثبت نص قوي يفرض ختان الاناث .





قال الأنبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط أن الكنيسة ترفض عملية ختان الاناث قطعيا وتسنكر ما حدث لطفلة الحواتكه .





وأكد الأنبا وليم ان مكتب التنمية التابع للمطرانية يقوم بدور فاعل في مناهضة هذا العمل حيث يقوم بعمل توعية في الكنائس والقادة بالقرى لحث المواطنين على الامتناع عن هذه العادة المرفوضة خاصة وان الله خلق الإنسان وكرمه وجعل جسمه كاملا فلا يجوز المساس بجسم الانثى لان الله كرمها.





وكانت وحدة حماية الطفل بديوان عام محافظة أسيوط تلقت بلاغا من اهالي قرية الحواتكه يفيد بوفاة الطفلة " ندى . ح . ع " 12 عاما مقيمة قرية الحواتكه التابعة لمركز منفلوط بأسيوط اثر اجراء عملية ختان باحدى العيادات الخاصة.





على الفور انتقل فريق من وحدة حماية الطفل بالمحافظة الى موقع الواقعة وتاكد صحة البلاغ وقامت وحدة حماية الطفل بتقديم بلاغ لخط نجدة الطفل 16000 رقم 10187 وقيدة بمركز شرطة منفلوط برقم 578لسنة 2020م .





وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط والدها والطبيب وانتقل فريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة لمعرفة سبب الوفاة وقررت النيابة العامة دفن الجثة وحبس الطبيب ووالد الطفلة 4 ايام على ذمة التحقيقات.