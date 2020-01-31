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حوادث

مأساة 5 عمال بينهم شقيقان.. حضروا من سوهاج للعمل بالجيزة فماتوا بنيران التدفئة

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:26 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل وفاة 5 عمال نظافة بينهم شقيقان داخل شقة باحد عقارات مدينة 6 أكتوبر.

وتبين من التحقيقات الاولية، ان الخمسة عمال بينهم شقيقان من محافظة سوهاج ويعملون في مدينة 6 أكتوبر، واعتادوا العودة مساء للمبيت في احدى الشقق السكنية.

وكشفت التحقيقات، ان العمال عادوا يوم الحادث الى غرفة محكمة الغلق اعتادوا المبيت بها، ودخلوا اليها ثم قاموا بإشعال نيران للتدفئة وخلدوا الى النوم، وبعد ساعات امتصت النيران كل الاكسجين، واصيبوا جميعا بالاختناق.


وتبين من المعاينة الاولية لمفتش الصحة ان الوفاة سببها اسفكسيا الاختناق بدون اي اصابات ظاهرية اخرى، وانه لا شبهة جنائية في الواقعة.

وكانت الاجهزة الامنية بمديرية امن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، كشفت ملابسات العثور على 5 جثث لعمال في شقة بمدينة 6 أكتوبر.

البداية عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بالعثور على 5 جثث لعمال داخل شقة بأحد العقارات تحت الانشاء بمدينة 6 أكتوبر.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية لكشف ملابسات العثور على الجثث.

وتبين من التحريات التى أجريت بإشراف العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، ان العمال قاموا بإشعال نيران للتدفئة داخل شقة باحد العقارات المتواجدة "تحت الانشاء"، واثناء نومهم اختنقوا بأول أكسيد الكربون وتوفوا إثر ذلك.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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