قطر ترفع أسعار البنزين

رفعت قطر أسعار الوقود وسط تقلبات في أسعار النفط العالمية خوفا من تأثرها بفيروس كورونا.





ونشرت شركة "قطر للبترول" اليوم الجمعة، أسعار الوقود لشهر فبراير 2020، وذلك في وقت تشهد فيه أسعار النفط تقلبات وسط مخاوف على الطلب العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا.





وبدءا من الشهر القادم، ستكون أسعار المحروقات في قطر كالتالي: ليتر الديزل بـ1.90 ريال قطري، والغازولين 95 سوبر بـ1.85 ريال قطري، والغازولين 91 ممتاز بـ1.75 ريال قطري.





وكان سعر لتر الديزل في شهر يناير الماضي عند 1.85 ريال، وسعر الغازولين سوبر 1.90 ريال قطري والجازولين ممتاز 1.75 ريال.