لص بلا رحمة يتسبب في إصابة سيدة بالعمى أثناء محاولة سرقة سيارتها.. تفاصيل

في حادث مؤسف، تسبب لص بلا رحمة في إصابة سيدة في الرابعة والعشرين من عمرها بعمى جزئي في إحدى عينيها، وذلك بعد أن أقدم على الاعتداء عليها باستخدام مطرقة أثناء محاولته سرقة سيارتها.





وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الحادث وقع في مدينة "برمنجهام" في إنجلترا، وصدر مؤخرًا حكم ضد الجاني "ماجد علي"، البالغ من العمر 18 عامًا، بالسجن لمدة 9 أعوام.





وأوضح التقرير أن "علي" ضرب الضحية "بليث ماسون بويل" على رأسها بشكل متكرر، قبل أن يستولى على سيارتها؛ وأصيبت الضحية بجروح في وجهها، كما تعرضت لإصابة في عينها نتيجة للاعتداء عليها بعد وقت قصير من مغادرتها صالة الألعاب الرياضية "الجيم".





وشاركت إدارة شرطة مقاطعة "ويست ميدلاندز" لقطة صادمة توضح حجم الإصابات التي تعرضت لها الضحية عقب صدور الحكم ضد الجاني.





وأشار التقرير إلى أن الضحية تعاني الآن من مشكلة في الرؤية في إحدى عينيها، وتحاول تخطي الصدمة التي تعرضت لها جراء واقعة الاعتداء عليها وسرقة سيارتها، والتي تسببت لها في أذى بدني ونفسي.



