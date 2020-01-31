AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لص بلا رحمة يتسبب في إصابة سيدة بالعمى أثناء محاولة سرقة سيارتها.. تفاصيل

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:01 م
صدى البلد
Advertisements
هدير علاء
في حادث مؤسف، تسبب لص بلا رحمة في إصابة سيدة في الرابعة والعشرين من عمرها بعمى جزئي في إحدى عينيها، وذلك بعد أن أقدم على الاعتداء عليها باستخدام مطرقة أثناء محاولته سرقة سيارتها.

وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الحادث وقع في مدينة "برمنجهام" في إنجلترا، وصدر مؤخرًا حكم ضد الجاني "ماجد علي"، البالغ من العمر 18 عامًا، بالسجن لمدة 9 أعوام.

وأوضح التقرير أن "علي" ضرب الضحية "بليث ماسون بويل" على رأسها بشكل متكرر، قبل أن يستولى على سيارتها؛ وأصيبت الضحية بجروح في وجهها، كما تعرضت لإصابة في عينها نتيجة للاعتداء عليها بعد وقت قصير من مغادرتها صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

وشاركت إدارة شرطة مقاطعة "ويست ميدلاندز" لقطة صادمة توضح حجم الإصابات التي تعرضت لها الضحية عقب صدور الحكم ضد الجاني.

وأشار التقرير إلى أن الضحية تعاني الآن من مشكلة في الرؤية في إحدى عينيها، وتحاول تخطي الصدمة التي تعرضت لها جراء واقعة الاعتداء عليها وسرقة سيارتها، والتي تسببت لها في أذى بدني ونفسي.

الجدير بالذكر أن الشرطة تمكنت من تتبع السيارة المسروقة في غضون 24 ساعة، وتوصل المحققون إلى أن "علي" هو المشتبه به الرئيسي في الواقعة، وعثر الضباط عند تفتيش منزله على المطرقة مخبأة تحت أريكة؛ وحاول "علي" إنكار التهم الموجهة إليه في البداية، لكن المحاكمة أدانته وصدر عليه حكم بالسجن.
لص بلا رحمة يتسبب في إصابة سيدة بالعمى أثناء محاولة سرقة سيارتها.. تفاصيل
لص بلا رحمة يتسبب في إصابة سيدة بالعمى أثناء محاولة سرقة سيارتها.. تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيدة تصدم حلاقا بسيارتها وتحطم واجهة محل بسبب قصة شعر ابنها.. شاهد

سيدة تصدم مراهقة بسيارتها عمدًا وتلوذ بالفرار.. والسبب مؤسف.. شاهد

لص أحمق يطلق النار على نفسه أثناء محاولته سرقة كلب

بسبب خلاف على الأجرة.. بلطجي يعتدي على سائق تاكسي باسكتلندا

مشهد مأساوي .. قرد يصاب بالعمى و يشوه وجهه بعد صعقه بالكهرباء

لص بلا رحمة كاد يتسبب في وفاة طفل عمره 10 أعوام بعد سرقة دوائه.. تفاصيل

ترشيحاتنا

التصريح بدفن الصحفية رحاب بدر بعد التشريح.. والنيابة تطلب فحص الكاميرات

معلق وموعد مباراة الأهلي والهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا

الفجيعة والحزن .. زملاء الصحفية الراحلة زكية هداية يروون آخر لحظات حياتها

التذاكر في السفارة.. 500 مشجع لـ الأهلي في مباراة الهلال

معزولة وحالتها خطيرة.. تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في السويد

لص بلا رحمة يتسبب في إصابة سيدة بالعمى أثناء محاولة سرقة سيارتها.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالطريقة التركية مع سلاطة بطاطس بالمايونيز

هنا يرقد جثمان الطفلة ضحية الختان بأسيوط .. صور

وفاة عروس بالسرطان قبل حفل زفافها من حبيب الطفولة بساعات.. شاهد