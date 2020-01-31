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فن

عمرو دياب يطرح برومو عم الطبيب.. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:01 م
عمرو دياب - عم الطبيب
عمرو دياب - عم الطبيب
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قسم الفن
طرح النجم الكبير عمرو دياب برومو أغنية "عم الطبيب" وهي من ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "سهران" المقرر طرحه 12 فبراير المقبل.

البرومو طرحه عمرو دياب عبر قناته بـ"اليوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامي سمير.

وغنى الهضبة "عم الطبيب" لأول مرة لايف في حفله الغنائي الذي أحياه الجمعة الماضي في دبي ولاقت تفاعل كبيرا من قبل الجمهور.

ينتظر عشاق وجمهور عمرو دياب، طرح ألبومه الجديد بعد أن حسم الهضبة الجدل اليوم بإعلان الاسم النهائي للألبوم وموعد طرحه، وذلك بعد طول انتظار من الصيف الماضي للألبوم، وأعلن بأن الألبوم الجديد سيحمل اسم «سهران»، وسيقوم بطرحه كاملا يوم 12 فبراير المقبل
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