خالد البركة ينتقل على سبيل الإعارة للاتفاق السعودي

أعلن نادي الاتفاق السعودي، اليوم الجمعة، ضم المدافع خالد البركة إلى صفوف الفريق، بعقد إعارة من أهلي جدة.





وذكر النادي عبر حسابه على "تويتر": "أنهت إدارة الاتفاق تعاقدها مع الظهير الأيسر خالد البركة بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالي، قادما من النادي الأهلي".





وجاء ذلك، بعد ساعات من إعلان نادي الاتفاق عن تجديد عقد محمد الكويكبي، لاعب خط وسط الفريق الأول، حتى عام 2024.



