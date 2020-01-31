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رياضة

أهلي 2001 يفوز على وادي دجلة بثنائية في بطولة الجمهورية

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:22 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠١، فوزًا ثمينًا على ضيفه وادي دجلة، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الـ٢٦ من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: معاذ أنور – هاني عمرو – محمد أشرف – أحمد سيد عبدالنبي.

الوسط: محمود صابر – طه محمود – حسام ياسين – أحمد نبيل «كوكا» – شادي رضوان.

الهجوم: يوسف الشوَّا.

خلال الشوط الأول تعرض حمزة علاء، حارس مرمى الأهلي، للإصابة، ليشارك عاصم سليم بدلًا منه، وفي الشوط الثاني تعرض أحمد سيد عبدالنبي، الظهير الأيمن للأهلي، للطرد برفقة أحد لاعبي دجلة، بعد مشادة بينهما، ليقوم أحمد سراج بإشراك عمر حجاج ظهيرًا أيمن بديلًا لصانع الألعاب حسام ياسين، وشارك أحمد أشرف بدلًا من يوسف الشوَّا قبل دقائق من نهاية اللقاء.

افتتح شادي رضوان التسجيل للأهلي في الدقيقة ٤٠ بتسديدة رائعة بعد تلقيه تمريرة عرضية، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة ٨٩ من عمر المباراة، بعد مراوغته مدافعي دجلة والتسديد في الزاوية البعيدة للمرمى.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٤٧ نقطة، جمعها من الفوز في ١٥ مباراة، والتعادل في مباراتين، والهزيمة في سبع مباريات، مسجلًا ٤١ هدفًا مقابل ١٨ هدفًا في مرماه، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام الاتحاد السكندري من الجولة الـ٢٠.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي أحمد سراج مديرًا فنيًّا، وأحمد عبدالظاهر مدربًا عامًّا، وممدوح عبيد مدربًا، وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.

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