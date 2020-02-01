دعاء صلاة الحاجة.. الإفتاء تنصح بـ 24 كلمة لاستجابة الدعاء

العلماء على أن صلاة الحاجة مُستحبة، وإن كانوا قد اختلفوا في عدد ركعاتها، وصلاة الحاجة وردت عن النبي -صلى الله عليه وسلم. دعاء صلاة الحاجة .. اتفق





لدليل على صلاة الحاجة

واستدلوا بما رواه ابن ماجه وأخرجه الترمذي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن على الله، وليصل على النبي -صلى الله عليه وسلم-.







قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الحاجة عبارة عن ركتين بنية قضاء الحاجة، في الركعة الأولى نقرأ سورتي الفاتحة والكافرون، وفي الثانية الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم نسلم وندعو بدعاء الحاجة.





وأضاف أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن صلاة الحاجة جاءت بصيغ كثيرة كما روى الترمذي، ولم يطعن فيها، بل وذكرها كل الفقهاء، وصفتها كما جاء في سنن الترمذي أن يتوضأ ويصلي ركعتين وبعد السلام يقول " اللهم إنى اسألك وأتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد نبي الرحمة – أنى أتوجه بك إلى ربي- ويطلب حاجته- ويقول اللهم شفعه في وشفعني في نفسي.

ونوه بأنها مشروعة وجائزة باتفاق أهل العلم، ولايخالف ذلك إلا بعض المتأخرين الذين لم يفهموا التوسل بالنبي وهو مشروع.

كيفية صلاة الحاجة .. تعرف على فضلها والمأثور عن النبي فيها





صلاة الحاجة من النوافل التي شرعها لنا الله عز وجل لـ نتقرب بها، وصلاة الحاجة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر توضأ وصلى ركعتين من غير الفريضة ويدعو الله بما شاء، وصلاة الحاجة تجوز في كل أمور الحياة كـ صلاة الحاجة للزواج أو صلاة الحاجة للعمل أو الحصول على وظيفة وغيرها من احتياجات الإنسان اليومية.





قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن صلاة قضاء الحاجة تؤدى ركعتين وبعد الانتهاء منها ندع الله بأن يقضي لنا الحاجة التي صلينا من أجلها.





وأضاف جمعة خلال درس ديني، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لعبد عند الله حاجة أو بني آدم فقام فتوضأ وأحسن الوضوء ثم أحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قل: "لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك بـ موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ربي لا تجعل ذنبا الا غفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين "ثم يدعو بعد ذلك بخيري الدنيا والآخرة وسيجاب بإذن الله تعالى.





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