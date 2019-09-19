ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

صلاة الحاجة.. هل يجوز أداؤها بأكثر من نية والدعاء بعدة أشياء

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:44 م
صلاة الحاجة
صلاة الحاجة
عبد الرحمن محمد
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن كثيرا من أهل العلم ذهبوا إلى مشروعية صلاة الحاجة، فقد روى أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا) .

وأخرج الترمذي عند عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «من كانت له إلى الله حاجة، أو إلى أحد من بني آدم، فليتوضأ وليُحسن الوضوء، وليصلّ ركعتين، ثم ليُثن على الله، وليُصلِّ على النبي صلّى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك مُوجِبات رحمتك، وعزائمَ مغفرتك، والغنيمة من كل برّ، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًَّا إلا فرَّجته ، ولا حاجة هي لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».

صلاة الحاجة الدعاء بأكثر من شيء فيها
قال أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الدعوة بأكثر من شيء في صلاة الحاجة لأن فضل الله واسع.

وأضاف الشيخ أحمد وسام فى إجابته عن سؤال "هل يجوز الدعاء بأكثر من من شيء فى صلاة الحاجة؟" أنه يجوز الدعاء بأكثر من شيء، لأن الله واسع في فضله.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الأولى من آداب الدعاء عند الحاجة تسليم الأمر للمولى عز وجل، فهو سبحانه أعلم بالخير لكل إنسان.

صلاة الحاجة بأكثر من نية

وأوضح وسام إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز الدعاء في الصلاة بحاجات الدنيا المتنوعة بما يُحِبُّ المُصلي أن يدعوَ به ويحتاج إليه، كأن يدعو بالزواج أو الرزق أو النجاح وغير ذلك.

وتابع: يصح للمصلي أن يصلي ركعتين، وينوي بهما راتبة الظهر - مثلًا - ويجمع معها نية سنة الوضوء، وتحية المسجد، وصلاة التوبة؛ لأن هذه الصلوات ليست مقصودة لذاتها، فالمقصود من سنة الوضوء أن يصلي بوضوئه ركعتين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية أداء صلاة الحاجة

ترشيحاتنا

بنفس الفستان كارمن سليمان وأسيل عمران.. من الأجمل؟

بعد انفجارات أرامكو.. نبأ سار لـ السعودية يصفع الجماعات الإرهابية

بكتف ساقط .. فيفي عبده تتألق بجانب مي سليم.. ومي كساب تعلق

تخلصك من المزعجين.. واتساب يختبر ميزة طال انتظارها

بشرة خير لجماهير الأهلي قبل لقاء السوبر أمام الزمالك

مش هدفى إحراج الخطيب.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل مكالمته مع مؤمن زكريا

بدعم من قطر وتركيا.. الحوثيون يهددون بضرب الإمارات في أي لحظة

أخلت بكرامة الوظيفة العامة.. عقوبات مشددة لمديرة تعليم الشرقية والقاهرة السابقة

بشرة خير لجماهير الأهلي قبل لقاء السوبر أمام الزمالك

خالد بيومي يحذر الزمالك من نجم الأهلي قبل موقعة كأس السوبر

مرتضي منصور يكشف إمكانية التعاقد مع نجمي الأهلي في قناة الزمالك الجديدة

مش هدفى إحراج الخطيب.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل مكالمته مع مؤمن زكريا

مبالغ فيه.. مش هتصدق سعر حلق ياسمين صبري.. صور

اتحاد الكرة يوجه صدمة قوية لـ النادي المصري بسبب إيهاب جلال.. اعرف السبب

اهم الاخبار.. سحب دواء زانتاك.. تغيير موعد مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك.. سر انتقال مرسي إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو

قرار جديد من الجهاز الفني لـ الأهلي قبل مواجهة السوبر.. تعرف عليه

بمكياج جذاب و فستان راق .. فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

العين الحمراء تبدأ في الظهور.. قرار قوي من اتحاد الكرة قبل سوبر الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبالغ فيه.. مش هتصدق سعر حلق ياسمين صبري.. صور

الخير لسه جوانا.. طلاب طب بنها يوزعون أدوية وهدايا على المرضى غير القادرين

نانسي عجرم تتألق وسط الطبيعة.. ومتابعوها: أنتِ في القلب