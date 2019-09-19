صلاة الحاجة.. هل يجوز أداؤها بأكثر من نية والدعاء بعدة أشياء

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن كثيرا من أهل العلم ذهبوا إلى مشروعية صلاة الحاجة، فقد روى أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا) .



وأخرج الترمذي عند عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «من كانت له إلى الله حاجة، أو إلى أحد من بني آدم، فليتوضأ وليُحسن الوضوء، وليصلّ ركعتين، ثم ليُثن على الله، وليُصلِّ على النبي صلّى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك مُوجِبات رحمتك، وعزائمَ مغفرتك، والغنيمة من كل برّ، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًَّا إلا فرَّجته ، ولا حاجة هي لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».



صلاة الحاجة الدعاء بأكثر من شيء فيها

قال أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الدعوة بأكثر من شيء في صلاة الحاجة لأن فضل الله واسع.



وأضاف الشيخ أحمد وسام فى إجابته عن سؤال "هل يجوز الدعاء بأكثر من من شيء فى صلاة الحاجة؟" أنه يجوز الدعاء بأكثر من شيء، لأن الله واسع في فضله.



وأشار أمين الفتوى إلى أن الأولى من آداب الدعاء عند الحاجة تسليم الأمر للمولى عز وجل، فهو سبحانه أعلم بالخير لكل إنسان.



صلاة الحاجة بأكثر من نية



وأوضح وسام إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز الدعاء في الصلاة بحاجات الدنيا المتنوعة بما يُحِبُّ المُصلي أن يدعوَ به ويحتاج إليه، كأن يدعو بالزواج أو الرزق أو النجاح وغير ذلك.



وتابع: يصح للمصلي أن يصلي ركعتين، وينوي بهما راتبة الظهر - مثلًا - ويجمع معها نية سنة الوضوء، وتحية المسجد، وصلاة التوبة؛ لأن هذه الصلوات ليست مقصودة لذاتها، فالمقصود من سنة الوضوء أن يصلي بوضوئه ركعتين.