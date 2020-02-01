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بين الناس

أهالي أرض اللواء يصرخون من انتشار الكلاب الضالة

السبت 01/فبراير/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ، صالح علي شكواه لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد" متضررا  من انتشار الكلاب الضالة بشارع المدينة المنورة بمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة.

وقال "علي" في شكواه نحن سكان شارع المدينة المنورة: "نعاني من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة مما تسبب في مشاكل كبيرة جدا للأطفال الصغار وأيضا للكبار خاصة مع حالات عقر الأطفال".

وطالب صالح علي، المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.  

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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