ظهور نادر.. ديانا حداد تثير الجدل مع شقيقها

نشرت الفنانة ديانا حداد صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها بصحبة شقيقها «فادي»، في ظهور نادر للأخير معه، فهو لا يعتاد الظهور مع شقيقته وكان أخر ظهور منذ 3 سنوات.









وعلقت ديانا حداد، على الصورة قائلة: « #القلب #الحنون»، ولم تكشف عن كونه شقيقها، الأمر الذي جعل متابعيها يتسائلون عن هويته، لاسيما وأنها ظهرت تحتضنه في الصورة.









يذكر أن ديانا حداد تزوجت عام 1995، من المخرج الإماراتي سهيل العبدول، وأنجبت منه ابنتيها "صوفي" و"ميرا"، إلا إنهما انفصلا عام 2009.





من جهة أخرى، تعمل ديانا حداد، حاليًا على تجهيز أغنية سنجل جديدة، قامت بوضع صوتها عليها في أحد الاستوديوهات في دبي، ومن المقرر الكشف عن تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.







