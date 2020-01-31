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حوادث

مصرع وإصابة 12 في حادث انقلاب سيارة أجرة على صحراوى بني سويف

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:01 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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محمد عبد الحليم
لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرين، مساء اليوم الجمعة،  فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقى بعد الشيخ فضل فى اتجاه المنيا، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف العام لقربها من مكان الحادث.



وانتقلت 10 سيارات إسعاف تابعة لمرفقى بنى سويف والمنيا إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث لأربعة أشخاص وهم: انطونيوس عماد عيد 9 سنوات يوسف زكي موسي 70 سنة، وجثتين مجهولتين الهوية والاسم وتم ايداعهم مشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت إشراف النيابة العامة.


وتبين أن المصابين وهم: ابانوب عماد عيد 7 سنوات، مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، أيمن ميخائيل ناجح 18 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ايزيس حنا جرجس 45 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، عماد عيد فهيم 37 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، نشوي عادل عزيز 45 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، مهرائيل ميخائيل ناجح 14 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمون بمحافظة الإسكندرية، علاء صفا فتحي 21 سنة مقيم بمركز ملوي بمحافظة المنيا مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، روجينا عماد عيد 3 سنوات، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
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