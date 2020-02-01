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رياضة

3 ذهبيات وفضية لمنتخب المنيا للكونغ فو في بطولة المواهب للأندية

السبت 01/فبراير/2020 - 12:23 ص
صدى البلد
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كتب:رباب الهوارى
حصد منتخب نادي المنيا الرياضي للكونغ فو، المشارك ببطولة الموهوبين للأندية على 3 ذهبيات وفضية، حصيلة اليوم الأول من البطولة، المنعقدة بنادي مدينة نصر.

وأعلن عصام نمر المدير الفني للمنيا، عن فوز اللاعب عبد الرحمن وليد مواليد ٢٠١٠ وزن ٤٠ك بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد انتصاره على لاعب نادي القاهرة، وحسم عمرو خالد مواليد ٢٠٠٩ وزن ٣٢على ذهبية بفوزه على لاعب القليوبية، وثالث الذهبيات كانت من نصيب اللاعب عبدالرحمن ايمن مواليد ٢٠١١ وزن ٤٤ك على منافسه من نادي الاسماعيلية.

بينما حصل اللاعب ياسر احمد مواليد ٢٠٠٩ وزن ٤٨ك على فضية بعد خسارته من قبل لاعب مدينة المحلة.
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