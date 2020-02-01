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محافظات

حضور جماهيري كبير في أوبرا دمنهور في حفل ابتهالات الهلباوي.. صور

السبت 01/فبراير/2020 - 01:01 م
حضور جماهيري كبير
حضور جماهيري كبير في أوبرا دمنهور في حفل ابتهالات الهلباوي
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جمالات الدمنهوري
أحيا المنشد والمبتهل "علي الهلباوي"، حفلا فنيا حاشدا نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر على مسرح أوبرا دمنهور بمصاحبة فرقته الفنية، أمس الجمعة،والذى بدأ في الثامنة والنصف مساء وسط حشد جماهيري كبير وانتهى فى ساعة متأخرة عن الموعد المحدد لختام الاحتفالية. 

وقدم الهلباوى مجموعة متنوعة من الأغاني التراثية، بالإضافة إلى باقة متنوعة من الابتهالات تضمنت:" قل لمن، السلام عليك، انا المصري، ايا من بالوفا، ما تفوتنيش انا وحدي، طير الحمام، امريكا قالت، على اي وضع، ليلى طال، سحب رمشه، ابعت لى جواب، وجهت وجهي الى الرحمن، سبحانك، لا اله الا الله نبدا باسم الجلاله، زمن غريب، عارف، البنت قالت لابوها، يا من هواه اعزه واذلني، مال الشام، صلي ع النبي، خليك رقيق يا قلبها"

كما أنشد المبتهل والمنشد الدينى "على الهلباوي" ما تشيلش هم، جوز الخيل، لا اله الا الله اذكرها وانت ماشي، حسن المعاملة، صلوا على طه، زدني بفرط الحب، الهي قوي بالايمان قلبي، ربك يعدلها، كنت فرحان، صلي يا رب على الزين، نسيم الوصل، يا عيون مصر الحزينه، على فين، شجرة الليمون، يا مريم العذراء، من بينها "قل للمليحة"، "دوم"، و"مرسال لحبيبتى" والذي أشعل بها الحفل الغنائي وتفاعل معه الجمهور بالتصفيق الحاد مع الغنا والمواويل

ولاقت الإحتفالية الدينية استحسانا وإقبالا كبيرًا من جماهير البحيرة وتفاعل الجمهور مع اغانى المبتهل والمنشد على الهلباوى مرددين وراءه كافة التواشيح الدينية وطالبه الجمهور من إعادة معظم الابتهالات الدينية مما تسبب فى انتهاء الإحتفالية فى وقت متأخر عن موعدها الرسمى.

يذكر أن على الهلباوي المنشد والمرتل أشهر من قدموا الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية، حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوي المغنى والشاعر الكبير.
حضور جماهيري كبير في أوبرا دمنهور في حفل ابتهالات الهلباوي.. صور
حضور جماهيري كبير في أوبرا دمنهور في حفل ابتهالات الهلباوي.. صور
حضور جماهيري كبير في أوبرا دمنهور في حفل ابتهالات الهلباوي.. صور
حضور جماهيري كبير في أوبرا دمنهور في حفل ابتهالات الهلباوي.. صور
حضور جماهيري كبير في أوبرا دمنهور في حفل ابتهالات الهلباوي.. صور
حضور جماهيري كبير في أوبرا دمنهور في حفل ابتهالات الهلباوي.. صور
حضور جماهيري كبير في أوبرا دمنهور في حفل ابتهالات الهلباوي.. صور
حضور جماهيري كبير في أوبرا دمنهور في حفل ابتهالات الهلباوي.. صور
حضور جماهيري كبير في أوبرا دمنهور في حفل ابتهالات الهلباوي.. صور
حضور جماهيري كبير في أوبرا دمنهور في حفل ابتهالات الهلباوي.. صور
حضور جماهيري كبير في أوبرا دمنهور في حفل ابتهالات الهلباوي.. صور
حضور جماهيري كبير في أوبرا دمنهور في حفل ابتهالات الهلباوي.. صور
حضور جماهيري كبير في أوبرا دمنهور في حفل ابتهالات الهلباوي.. صور
حضور جماهيري كبير في أوبرا دمنهور في حفل ابتهالات الهلباوي.. صور
حضور جماهيري كبير في أوبرا دمنهور في حفل ابتهالات الهلباوي.. صور
حضور جماهيري كبير في أوبرا دمنهور في حفل ابتهالات الهلباوي.. صور
حضور جماهيري كبير في أوبرا دمنهور في حفل ابتهالات الهلباوي.. صور
حضور جماهيري كبير في أوبرا دمنهور في حفل ابتهالات الهلباوي.. صور
حضور جماهيري كبير في أوبرا دمنهور في حفل ابتهالات الهلباوي.. صور
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