أول تعليق من أمريكا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، عن تهنئته لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، بعد انفصال بلاده رسميًا عن الاتحاد الأوروبي.





وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "سعيد باتفاق بريطانيا وأوروبا حول "بريكست" الذي جاء احتراما لرغبة الشعب البريطاني".





وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في خطاب وجّهه إلى الأمّة قبل ساعة من خروج بلاده رسميًا من الاتّحاد الأوروبي، أنّ بريكست "ليس النهاية بل بداية فصل جديد من مسيرتنا الوطنيّة الكبرى".



