بدون دواء.. 5 طرق طبيعية لعلاج الكحة.. أغربها الثوم

يصاحب دخول فصل الشتاء موجة من تقلبات الجو، مما يتسبب في انتشار عديد من الأمراض والفيروسات، خاصة نزلات البرد والانفلونزا مما يتسبب في السعال ، نشر موقع " health line " عدة طرق طبيعية لعلاج السعال ..





الغرغرة أكثر من مرة خلال اليوم بمحلول الماء والملح عادة ما تخلص الحلق من البكتريا، والتي تتسبب في وجود التهابات وينتج عنها الغرغرة أكثر من مرة خلال اليوم بمحلول الماء والملح عادة ما تخلص الحلق من البكتريا، والتي تتسبب في وجود التهابات وينتج عنها الكحة.

إن تناول ملعقة من العسل الأبيض صباحًا أو مزجه مع الشاي من الطرق الطبيعية الفعالة في علاج إن تناول ملعقة من العسل الأبيض صباحًا أو مزجه مع الشاي من الطرق الطبيعية الفعالة في علاج السعال

- من المعروف أن العرقسوس من المشروبات الطبيعية التي تلعب دورا كبيرا في علاج التهاب الحلق، لذا كل ما عليك فعله هو غلي مقدار من العرقسوس الجاف في كمية مناسبة من المياه، وتركه لمدة 20 دقيقة ومن ثم تناوله.





يعتبر الثوم من الوصفات التي يخشاها الكثير إلا أن لها فعالية كبيرة، فهو مضاد طبيعي للفيروسات والبكتريا لذلك أي كان السبب وراء يعتبر الثوم من الوصفات التي يخشاها الكثير إلا أن لها فعالية كبيرة، فهو مضاد طبيعي للفيروسات والبكتريا لذلك أي كان السبب وراء الكحة الجافة فهو سيخلصك منها.



