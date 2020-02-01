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أخبار العالم

حالة وفاة جديدة.. الصين تعلن رقما جديدا لوفيات كورونا

السبت 01/فبراير/2020 - 03:06 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 259، مشيرة إلى أن عدد المصابين وصل إلى 11791 شخصا.

وقالت  لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "حصلت لجنة الصحة الوطنية بالصين حتى 31 يناير بيانات من 31 إقليم تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 11791 شخصا، من بينهم 1795 بحالة حرجة، وفارت 259 شخصا الحياة، وتعافي 243 شخصا".

وفي الوقت الذي أكدت فيه السلطات الصحية في الولايات المتحدة إصابة سابعة بفيروس كورونا المستجد، تم اتخاذ إجراءات استثنائية تشمل منع الأجانب من دخول أراضيها إذا ما كانوا قد زاروا الصين خلال الأسبوعين الماضيين وفرض حجر صحّي لمدة تصل إلى 14 يومًا على المواطنين الأمركيين العائدين من مقاطعة خوبي، بؤرة الفيروس.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الإسبانية إن المركز الوطني للأحياء الدقيقة أكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في جزيرة نائية تابعة لجزر الكناري.
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