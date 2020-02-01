أنت ممنوع من دخول أمريكا في حالة زيارتك هذه الدولة

اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس، الجمعة، إجراءات استثنائية احترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وشملت الإجراءات منع الأجانب من دخول أراضيها، إذا كانوا زاروا الصين خلال الأسبوعين الماضيين، وفرض حجر صحي تصل مدته إلى 14 يومًا على المواطنين الأمريكيين العائدين من مقاطعة هوبي، بؤرة الفيروس.





وقال وزير الصحة أليكس عازار خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إنه اعتبارًا من الساعة العاشرة من ليل الأحد بتوقيت جرينيتش سيمنع على كل مواطن أجنبي كان في الصين خلال الأيام الـ14 الماضية من دخول الولايات المتحدة.





وستطلب الولايات المتحدة من مواطنيها الذين كانوا في مقاطعات صينية أخرى أن يفرضوا على أنفسهم "حجرًا صحيًا من تلقاء أنفسهم" مع إخضاعهم لرقابة السلطات الصحية.





وستحول كل الرحلات الآتية من الصين إلى مطارات : "نيويورك جي إف كي" وشيكاغو وسان فرانسيسكو وسياتل وهونولولو ولوس أنجليس، الأمريكية.