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16 مقبرة.. لميس سلامة: عام 2020 بدأ في اكتشافاته الأثرية.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 09:32 ص
الاعلامية لميس سلامة
الاعلامية لميس سلامة
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فرح علاء الخولي

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن مصر ما زالت بها الكثير من الخيرات، التي تمتلئ أراضيها ومحافظاتها بها، مؤكدة أن الآثار المصرية لها سحرها الخاص في عيون كل من يراها، على أنها تعد من أول الأشياء التي تبهر السائحين في مصر وما نمتلكه من معالم أثرية وأماكن تاريخية.


وتابعت الإعلامية لميس سلامة، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن الاكتشاف الذي تمت في محافظة المنيا خلال الـ 48 ساعة السابقة، تضمنت 16 مقبرة و20 تابوتا و10 آلاف تمثال، ومع كل هذه الاكتشافات، أكد وزير السياحة والآثار، أن محافظة المنيا ما زالت منطقة بكر، وبها الكثير من الأسرار والاكتشافات التي سيتم البوح عنها وظهورها.


وذكرت الإعلامية لميس سلامة، انه سيكون هناك عدد ضخم لما يشهده نهاية عام 2020 لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يحمل طابع ورونق خاص به، موضحة أن افتتاح المتحف سيكون سبب رئيسي في زيادة تدفق السياحة على مصر في الفترة القادمة.


وقد أعلنت الدولة عن كشف أثري جديد في مصر يتضمن العثور على 16 مقبرة قديمة عمرها حوالى ثلاثة آلاف عام بمنطقة الغريفة في محافظة المنيا، جنوبي العاصمة القاهرة.


وعثر أثريون على تلك المقابر في منطقة تضم مدافن كبار كهنة الإله "جحوتي" وعدد من كبار المسؤولين الذين عاشوا حوالي عام 2600 قبل الميلاد.

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