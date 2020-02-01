بفستان أزرق مخملي.. نوال الزغبي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

نوال الزغبى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية. حرصت الفنانة اللبنانيةعلى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية.





نوال الزغبى متابعيها بإطلالتها الجذابة التى ظهرت بها فى الصور، حيث ارتدت فستانا طويلا مخمليا وذا أكمام طويلة باللون الأزرق، وقد حمل توقيع المصمم اللبنانى جورج حبيقة. أبهرتمتابعيها بإطلالتها الجذابة التى ظهرت بها فى الصور، حيث ارتدت فستانا طويلا مخمليا وذا أكمام طويلة باللون الأزرق، وقد حمل توقيع المصمم اللبنانى جورج حبيقة.





نوال الزغبى بشق من الجانب كشف عن ساقها، وقد جمع التصميم بين البساطة والأناقة. واتسم فستانبشق من الجانب كشف عن ساقها، وقد جمع التصميم بين البساطة والأناقة.



