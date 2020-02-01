بفستان أزرق مخملي.. نوال الزغبي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية.
أبهرت نوال الزغبى متابعيها بإطلالتها الجذابة التى ظهرت بها فى الصور، حيث ارتدت فستانا طويلا مخمليا وذا أكمام طويلة باللون الأزرق، وقد حمل توقيع المصمم اللبنانى جورج حبيقة.
واتسم فستان نوال الزغبى بشق من الجانب كشف عن ساقها، وقد جمع التصميم بين البساطة والأناقة.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نوال الزغبى على تسريحة "ذيل الحصان"، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.