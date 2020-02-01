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مرأة

جددي سفرتك بـ طريقة عمل كيكة مالحة

السبت 01/فبراير/2020 - 09:47 ص
طريقة عمل كيكة مالحة
طريقة عمل كيكة مالحة
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هاجر هانئ
كيكة مالحة من الأطباق الغريبة وغير التقليدية التى يمكنك إعدادها و تحضير كيكة مالحة بأسهل الخطوات على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.



مقادير كيكة مالحة
    2 كوب دقيق
    1 ملعقة بكينج بودر
    1 ملعقة بيكنج صودا
    1 كوب شيدر
    2 بيض
    ثلث كوب زيت
    سوسيس
    رشة ملح
    1 كوب لبن
    ربع كوب زيتون أسود
    نصف كوب ذرة
    1 ملعقة صغيرة صلصة طماطم
    1 ملعقة كبيرة زعتر

-للوجه
    2 كوب لبنة
    طماطم شيري
    نعناع طازج

طريقة تحضير كيكة مالحة
* يخفق البيض مع الزيت جيدًا باستخدام مضرب كهربائي
* يضاف إليه اللبن وصلصة الطماطم ويستمر الخفق جيدًا
* يخلط الدقيق مع البيكنج صودا والبيكنج باودر ورشة الملح ويضاف إلى الخليط في العجان
* تضاف الجبنة والسوسيس والذرة والزعتر والزيتون الأسود ويخلط الخليط جيدًا
* يصب الخليط في صينية مبطنة بالزيت والدقيق وتدخل فرنا ساخنا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 40 دقيقة حتى تنضج
* بعد أن تخرج من الفرن تترك لتبرد
* لتقديمها يدهن الوجه باللبن وتزين بالطماطم والبصل الأخضر


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