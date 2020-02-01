جددي سفرتك بـ طريقة عمل كيكة مالحة

كيكة مالحة من الأطباق الغريبة وغير التقليدية التى يمكنك إعدادها و تحضير كيكة مالحة بأسهل الخطوات على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.
مقادير كيكة مالحة
2 كوب دقيق
1 ملعقة بكينج بودر
1 ملعقة بيكنج صودا
1 كوب شيدر
2 بيض
ثلث كوب زيت
سوسيس
رشة ملح
1 كوب لبن
ربع كوب زيتون أسود
نصف كوب ذرة
1 ملعقة صغيرة صلصة طماطم
1 ملعقة كبيرة زعتر
-للوجه
2 كوب لبنة
طماطم شيري
نعناع طازج
طريقة تحضير كيكة مالحة
* يخفق البيض مع الزيت جيدًا باستخدام مضرب كهربائي
* يضاف إليه اللبن وصلصة الطماطم ويستمر الخفق جيدًا
* يخلط الدقيق مع البيكنج صودا والبيكنج باودر ورشة الملح ويضاف إلى الخليط في العجان
* تضاف الجبنة والسوسيس والذرة والزعتر والزيتون الأسود ويخلط الخليط جيدًا
* يصب الخليط في صينية مبطنة بالزيت والدقيق وتدخل فرنا ساخنا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 40 دقيقة حتى تنضج
* بعد أن تخرج من الفرن تترك لتبرد
* لتقديمها يدهن الوجه باللبن وتزين بالطماطم والبصل الأخضر
2 كوب لبنة
طماطم شيري
نعناع طازج
طريقة تحضير كيكة مالحة
* يخفق البيض مع الزيت جيدًا باستخدام مضرب كهربائي
* يضاف إليه اللبن وصلصة الطماطم ويستمر الخفق جيدًا
* يخلط الدقيق مع البيكنج صودا والبيكنج باودر ورشة الملح ويضاف إلى الخليط في العجان
* تضاف الجبنة والسوسيس والذرة والزعتر والزيتون الأسود ويخلط الخليط جيدًا
* يصب الخليط في صينية مبطنة بالزيت والدقيق وتدخل فرنا ساخنا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 40 دقيقة حتى تنضج
* بعد أن تخرج من الفرن تترك لتبرد
* لتقديمها يدهن الوجه باللبن وتزين بالطماطم والبصل الأخضر