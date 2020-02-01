جددي سفرتك بـ طريقة عمل كيكة مالحة

مالحة من الأطباق الغريبة وغير التقليدية التى يمكنك إعدادها و تحضيرمالحة بأسهل الخطوات على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.

-للوجه2 كوب لبنةطماطم شيرينعناع طازجطريقة تحضيرمالحة* يخفق البيض مع الزيت جيدًا باستخدام مضرب كهربائي* يضاف إليه اللبن وصلصة الطماطم ويستمر الخفق جيدًا* يخلط الدقيق مع البيكنج صودا والبيكنج باودر ورشة الملح ويضاف إلى الخليط في العجان* تضاف الجبنة والسوسيس والذرة والزعتر والزيتون الأسود ويخلط الخليط جيدًا* يصب الخليط في صينية مبطنة بالزيت والدقيق وتدخل فرنا ساخنا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 40 دقيقة حتى تنضج* بعد أن تخرج من الفرن تترك لتبرد* لتقديمها يدهن الوجه باللبن وتزين بالطماطم والبصل الأخضر