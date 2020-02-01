استخدامات غير متوقعة للطاقة الشمسية في المنزل.. تعرف على شروط تركيبها وتكلفتها

دائما ما نسمع عن الطاقة الشمسية ، إلا أننا لم نلمس بالقدر الكافي طرق استخدام هذه التقنية، حيث أنها مازالت يقتصر استخدامها على المصانع، إلا أنه لم يصل إلى العديد من منزلنا، وذلك على الرغم من أنها طاقة نظيفة، وبديل دائم و موجود باستمرار.





وانطلقت العديد من المبادرات على مدار السنوات الماضية، إلا أننا لم نشهد خطوات جادة في هذا الأمر، إلا أن في عام 2022 سوف يشهد انتشار تركيب واستخدام محطات الطاقة الشمسية فى مصر لانها الارخص والاوفر لتصل لنسبة 20% طاقة متجددة.





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وعلق المهندس مصطفى الخروبى خبير الطاقة الشمسية ، أن الطاقة الشمسية هي طاقة نظيفة وآمنة بدلا من البدائل الأخرى التى من الممكن أن تسبب تلوث البيئة وعدد من الأضرار الأخرى والتى لها قابلية كبيرة فى نشر الأمراض، وهو الأمر الذي دفعه لإطلاق مبادرة تحت شعار "الطاقة الشمسية بديل آمن دائما".





وتابع الخروبى، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الطاقة الشمسية لها العديد من الاستخدامات المنزلية غير المتوقعة، ومن بينها تسخين المياه عبر السخان الشمسي، وتوليد الطاقة الكهربائية في المنزل، والتي يمكن بها تشغيل الأجهزة الكهربائية.





ولفت إلى أن ما نحتاجه لبناء محطة طاقة شمسية على سطح المنزل هو ١٥٠٠ جنيها فقط، وذلك مع وجود بعض الشروط التي تتضمن، استواء السطح وعدم وجود ما يحجب الضوء عن الألواح الشمسية، سواء أشجار أو مباني.





وأشار إلى أن هناك العديد من الأشخاص الذين اتجهوا بالفعل إلى تركيب ألواح الطاقة الشمسية على سطح منازلهم، و لاسيما أن تكلفة ألواح الطاقة الشمسية التي تنتج كيلو وات يوميًا، ولمدة 20 سنة، إلى 1500 جنيه فقط.



