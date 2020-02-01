AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

استخدامات غير متوقعة للطاقة الشمسية في المنزل.. تعرف على شروط تركيبها وتكلفتها

السبت 01/فبراير/2020 - 12:18 م
استخدامات الطاقة
استخدامات الطاقة الشمسية في المنزل وتكلفتها
Advertisements
آية التيجي
دائما ما نسمع عن الطاقة الشمسية، إلا أننا لم نلمس بالقدر الكافي طرق استخدام هذه التقنية، حيث أنها مازالت يقتصر استخدامها على المصانع، إلا أنه لم يصل إلى العديد من منزلنا، وذلك على الرغم من أنها طاقة نظيفة، وبديل دائم و موجود باستمرار.

وانطلقت العديد من المبادرات على مدار السنوات الماضية، إلا أننا لم نشهد خطوات جادة في هذا الأمر، إلا أن في عام 2022 سوف يشهد انتشار تركيب واستخدام محطات الطاقة الشمسية فى مصر لانها الارخص والاوفر لتصل لنسبة 20% طاقة متجددة.

اقرأ أيضا:
وعلق المهندس مصطفى الخروبى خبير الطاقة الشمسية، أن الطاقة الشمسية هي طاقة نظيفة وآمنة بدلا من البدائل الأخرى التى من الممكن أن تسبب تلوث البيئة وعدد من الأضرار الأخرى والتى لها قابلية كبيرة فى نشر الأمراض، وهو الأمر الذي دفعه لإطلاق مبادرة تحت شعار "الطاقة الشمسية بديل آمن دائما".

وتابع الخروبى، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري،  أن الطاقة الشمسية لها العديد من الاستخدامات المنزلية غير المتوقعة، ومن بينها تسخين المياه عبر السخان الشمسي، وتوليد الطاقة الكهربائية في المنزل، والتي يمكن بها تشغيل الأجهزة الكهربائية.

ولفت إلى أن ما نحتاجه لبناء محطة طاقة شمسية على سطح المنزل هو ١٥٠٠ جنيها فقط، وذلك مع وجود بعض الشروط التي تتضمن، استواء السطح وعدم وجود ما يحجب الضوء عن الألواح الشمسية، سواء أشجار أو مباني. 

وأشار  إلى أن هناك العديد من الأشخاص الذين اتجهوا بالفعل إلى تركيب ألواح الطاقة الشمسية على سطح منازلهم، و لاسيما أن تكلفة ألواح الطاقة الشمسية التي تنتج كيلو وات يوميًا، ولمدة 20 سنة، إلى 1500 جنيه فقط.

فيما أعرب الخروبي عن أمله في توصيل الطاقة النظيفة للمدن الجديدة، حيث أكد أن الحكومات في الدول الأوروبية تقوم بشراء الطاقة الشمسية من المواطنين مقابل توصيل الكهرباء مجانًا، كما أنها تمنحهم دعمًا ماديًا شراء ألواح الطاقة الشمسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"العلم نور" والطاقة الشمسية لإنارة الفصول بالخارجة الثانوية بنين في الوادي الجديد بتكلفة 171 ألف جنيه

حصاد 2019 | إنشاء مدرسة زراعية.. وتشغيل أول مدرسة بالطاقة الشمسية بالوادي الجديد

بحضور نقيب مهندسي مصر.. شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين تناقش "مستقبل الكهرباء في مصر".. وضاحي: منذ 2014 تشهد مصر شحا في الطاقة

ألواح الشمس نقلة متميزة.. تعليم البرلمان تطالب الباحثين بالتركيز على مشروعات الطاقة

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإنتاج الحربي تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الشمسية.. برلمانيون: يساهم فى توفير العملة الصعبة وتشجيع الاستثمارات الاقتصادية.. مطالب بخفض أسعارها لتلائم المواطن البسيط

ترشيحاتنا

توقف عن تناولها فورا ..5 أنواع من السمك تتسبب في كوارث صحية.. أبرزها السردين

الهزيمة لا تعني الوداع.. 3 فرص أمام الأهلي لانتزاع بطاقة التأهل الأفريقية من قلب السودان

ورحلت زكية هداية.. لماذا شمت الإخوان في وفاتها؟

هل يجب إيقاظ النائم للصلاة.. تعرف على رد الإفتاء

أردوغان يتهم موسكو بعدم تنفيذ الاتفاقيات مع أنقرة بشأن سوريا

قمة التأهل.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الهلال السوداني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده

أسعار دفسك dfsk اليوم في مصر بعد اخر تخفيض.. صور

بمكياج ناعم.. ابنة أصالة تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير