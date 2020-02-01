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ديني

الابتهالات والأناشيد الدينية تجذب رواد جناح الأزهر بمعرض الكتاب ..صور

السبت 01/فبراير/2020 - 10:54 ص
الابتهالات والأناشيد
الابتهالات والأناشيد الدينية تجذب رواد جناح الأزهر
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القسم الديني
أدى طلاب وطالبات الأزهر من مختلف المحافظات بجناح الأزهر بمعرض الكتاب، العديد من الفقرات الإنشادية التي جذبت رواد جناح الأزهر، حيث تفاعلوا معها بالإنشاد والتصفيق.

جاءت الابتهالات ممزوجة بأصوات عذبة جذبت رواد جناح الأزهر الشريف، حيث لاقت أنشودة "قمر" ومقتطفات من نهج البردة للإمام البوصيري وغيرها من الأناشيد استحسانا من الجمهور واستحقت توافد ضيوف المعرض إليها.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

 ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.
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