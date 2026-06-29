محافظ الغربية يعيد 11 فدانًا للإنتاج الزراعي بعد إزالة تشوينات تجاوزت 120 ألف طن

تفقد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال زراعة مساحة 11 فدانًا و20 قيراطًا بمحصول الذرة بعزبة وديع الصغرى التابعة لمركز قطور، وذلك بعد الانتهاء من رفع تشوينات ومخلفات تجاوزت 120 ألف طن ظلت متراكمة بالموقع منذ عام 2011، بما أعاد الأرض إلى الإنتاج الزراعي بعد سنوات طويلة من تعطل الاستفادة منها، وذلك في إطار احتفالات الدولة بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، التي تواصل خلالها الدولة مسيرة التنمية والحفاظ على مقدراتها.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية، أن استعادة هذه المساحة وإعادة زراعتها بمحصول الذرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل جهودها لاسترداد الأراضي وإزالة جميع المعوقات التي تحول دون استغلالها، بما يدعم الأمن الغذائي ويحقق التنمية المستدامة.

تحرك تنفيذي عاجل

وقال اللواء الدكتور علاء عبد المعطي: “إعادة هذه الأرض إلى الإنتاج الزراعي بعد سنوات من توقفها تؤكد أن الدولة لا تسمح بإهدار أي شبر من الأراضي الزراعية، وسنواصل العمل على إزالة جميع المعوقات والاستجابة لشكاوى المواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتعظيم الاستفادة منها.”

تحسين خدمات المواطنين

وخلال الجولة، أعرب عدد من الأهالي عن تقديرهم لما تحقق على أرض الواقع، موجهين الشكر لمحافظ الغربية والأجهزة التنفيذية بعد إنهاء مشكلة استمرت لسنوات، فيما اختتم المحافظ جولته بتوجيه الشكر لجميع العاملين الذين شاركوا في رفع التشوينات وتجهيز الأرض، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لاستكمال مسيرة التنمية التي انطلقت مع ثورة 30 يونيو وتحقيق أفضل استغلال للأراضي الزراعية.