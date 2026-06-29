وفد رفيع المستوى من منظمة الأمم المتحدة يزور المتحف المصري الكبير

استقبل المتحف المصري الكبير، وفداً رفيع المستوى من منظمة الأمم المتحدة، خلال زيارته الحالية لمصر للمشاركة في

أعمال المائدة المستديرة الأولى لمبادرة الأمم المتحدة حول الذكاء الاصطناعيّ والتنمية البشرية، والتي تستضيفها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، بجامعة الأزهر الشريف.

المتحف المصري الكبير

وقد ضم الوفد أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والدكتورة رانيا المشاط وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا، والدكتورة غادة والي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة السابقة، والسيدة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الدكتور محمود محي الدين أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة بالإضافة إلى عدد من قيادات الأمم المتحدة والدبلوماسيين والشخصيات العامة.

وكان في استقبال الوفد، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير الذي رحب بهم وتحدث معهم عن المتحف وأهم مقتنياته وأهداهم كتالوج المتحف.

وتَضَمَّنت الزيارة جولة بكل قاعات المتحف لاسيما تلك الخاصة بالملك الشاب توت عنخ آمون

حيث اصطحبهم وقام بالشرح لهم الأستاذ شريف السيد من إدارة العلاقات العامة بالمتحف.

وختام الجولة أعرب الوفد عن إعجابه بما يضمه المتحف من كنوز ومقتنيات فريدة، وتَمَيُّز سيناريو العرض المتحفي وروعة إخراجه. كما أعرب أيضاً عن تقديره للمجهود الكبير الذي تم بذله لإخراج المتحف بهذا الشكل المبهر.

كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية لهم بالمتحف.

