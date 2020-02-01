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هل كورونا ينتقل من الإنسان إلى الطعام؟ إعلامية صينية تجيب.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 12:22 م
اعلامية صينية
اعلامية صينية
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ياسمين سامي
قالت الإعلامية الصينية "فيحاء وان هين"، إن معظم الصينيين لم يغادروا منازلهم إلا لشراء احتياجاتهم من طعام وشراب خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا المميت الذي انتشر منذ أيام قليلة وأصيب به عدد كبير.

وأوضحت الإعلامية الصينية، في لقائها علي فضائية "الحدث اليوم"، أن فيروس كورونا لا يمكن أن ينتقل من الإنسان إلى الطعام؛ لأن الوباء يعيش في جسم الإنسان ولا يمكن أن ينتقل إلى الخضراوات أو الطعام.

بالذكر أن السلطات الصينية أعلنت ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 259 شخصا، فضلا عن تسجيل 11 ألفا و791 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وتم تسجيل الغالبية العظمى من الحالات في مقاطعة "هوبي" الصينية وعاصمتها مدينة "ووهان"، التي تعد مركز تفشي الفيروس.

ويمكن أن يصيب فيروس "كورونا" الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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