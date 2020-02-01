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أخبار البلد

للتصدي لفيروس كورونا.. وزيرة الصحة تراجع مع الفرق الطبية بالحجر الصحي خطة التأمين

السبت 01/فبراير/2020 - 12:57 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
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أ ش أ
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس "كورونا" المستجد هناك، راجعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان مع الأطقم الطبية والإدارية بالحجر الصحي، الإجراءات الوقائية ضمن خطة التأمين التي وضعتها الوزارة للتصدي للفيروس ومنع دخوله البلاد، ومنها الإجراءات المتبعة سواء في حالة الاشتباه أو الإصابة، وكيفية التعامل مع المصابين حال ظهور الأعراض عليهم، وفقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تتابع انعقاد غرفة إدارة الأزمات والتي تعمل على مدار الساعة، وتضم ممثلين من جميع الوزارات والجهات المعنية بديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة استقبال المواطنين المصريين القادمين من الصين.

وقال إن الأطقم الطبية والإدارية تضم كافة التخصصات من أطباء، وممرضين، ومتخصصي حاسبات ونظم معلومات، وإداريين، وفنيي معامل، ومراقبي نفايات بالإضافة إلي الخدمات المعاونة، كما تتابع الوزيرة ميدانيًا الإجراءات الوقائية المتبعة وفقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية، وتوفير أفضل الخدمات اللوجستية والمسكن والإعاشة لجميع المتعاملين مع المصريين القادمين من الصين.

وأكد المتحدث مواصلة الوزارة رفع درجات الاستعداد القصوى بجميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الوضع في البلاد آمن ومطمئن ولم يتم رصد أي حالات مشتبه فيها أو مصابة بالفيروس، خاصة بعد اتخاذ الدولة الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الاحترازية لمنع تسلل الوباء.
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