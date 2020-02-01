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تعليم

جامعة الوادي الجديد تحرز مراكز متقدمة في مهرجان جامعات الجنوب

السبت 01/فبراير/2020 - 02:07 م
جامعة الوادى الجديد
جامعة الوادى الجديد
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منصور ابوالعلمين

حققت جامعة الوادى الجديد مراكز متقدمة فى منافسات مهرجان جامعات الجنوب حيث فاز منتخب جامعة الوادى الجديد لخماسى كرة القدم بالمركز الأول فى مهرجان جامعات الجنوب بعد فوزه على منتخب جامعة اسيوط 3/0 ويذكر أن منتخب جامعة الوادى فاز ايضا بالمركز الأول فى مهرجان جامعات الجنوب العام الماضى وحصل على المركز الخامس فى أسبوع شباب الجامعات الافريقية والمركز السادس فى اسبوع شباب الجامعات .

يشرف على تدريب الفريق الدكتور طارق عبد المنعم ويعاونه محمد فخرى دانيال مشرف رعاية الشباب المركزية .

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وحصدت جامعة الوادى الجديد 4 كؤوس فى ختام مهرجان جامعات الجنوب الذي تم تنفيذه بالتعاون بين جامعة الوادى الجديد ووزارة الشباب والرياضة وجامعة الوادي الجديد بمشاركة 9 جامعات بمحافظة الوادى الجديد وبرعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد.

 وحصلت الجامعة على المراكزالٱتية، مركز أول كرة خماسى كرة قدم ووثب طويل و العاب الكترونية و العاب ترويحية ومركز ثان كرة طائرة وعدو 100 متر مركز ثالث دفع جلة وتم تكريم جميع الطلاب الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وفقٱ لكل مركز بالإضافة إلى شهادات تقدير.

وفى سياق آخر قرر الدكتور عبد العزيز طنطاوى مد فترة التقدم لجوائز الجامعة لمدة أسبوع لتنتهى فى السابع من فبراير وعلى الراغبين فى التقدم التوجه بالأوراق المطلوبة لمكتب رأفت شريف مدير عام الدراسات العليا .

كما جرى اعتماد توقيع مدير ادارة شئون الطلاب المركزية لتوثيق الشهادات بالخارجية لذلك وعلى الراغبين بتوثيق شهاداتهم التوجه إليه أولا للحصول على توقيعه على شهادات التخرج.

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