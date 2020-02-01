AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

محافظ الفيوم يستقبل وزيري البيئة والشباب والرياضة لتدشين مشروع النقل غير الآلي

السبت 01/فبراير/2020 - 02:07 م
أسبوع فتيات الجامعات
أسبوع فتيات الجامعات
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم السبت، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة الدولة لشئون البيئة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتدشين مشروع النقل غير الآلي "الدراجات"، والذي سينطلق بجامعة الفيوم، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

جامعة أسيوط تكشف حقيقة وجود 4 حالات إصابة بإنفلونزا الطيور بالمستشفى الجامعي

الخشت: الفوز بكأس العباقرة يعكس قوة التدريب والإعداد العلمي والثقافي بالجامعة

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن هذه الزيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع فتيات الجامعات الخامس للجامعات المصرية الذي تستضيفه جامعة الفيوم خلال الفترة من 31 يناير إلى 6 فبراير، بمشاركة 3500 طالبة يمثلون 30 جامعة حكومية.

وذكر "التوني" أنه سيتم خلال الزيارة اطلاق  مشروع النقل غير الآلي "الدراجات"، والذي يأتي ضمن مشروع استدامة النقل في مصر لتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعية، وذلك بجامعة الفيوم من محطة كلية الخدمة الاجتماعية، لافتًا الى انشاء 8 محطات لانتظار الدراجات كمرحلة أولى، منها 5 محطات بالكليات، و3 محطات بالمدينة الجامعية للطالبات.

وأشار المتحدث الرسمي الى الافتتاح الرسمي لفعاليات أسبوع فتيات الجامعات الخامس اليوم باستاد الفيوم الرياضي بمشاركة السادة الوزراء والقيادات التنفيذية والشعبية.

محافظ الفيوم يستقبل وزيري البيئة والشباب والرياضة لتدشين مشروع النقل غير الآلي
محافظ الفيوم يستقبل وزيري البيئة والشباب والرياضة لتدشين مشروع النقل غير الآلي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يناقش مع وفد البيئة سبل تنمية بحيرة قارون

جامعة الفيوم: التجهيزات النهائية لبروفات العرض الرياضي لحفل افتتاح أسبوع فتيات الجامعات المصرية

أسبوع فتيات الجامعات بالفيوم ينطلق اليوم بكرنفال بميدان قارون..صور

بمشاركة 25 جامعة.. انطلاق كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بالفيوم والمحافظ يتفقد الوفود

ماراثون ودراجات بحضور وزيري البيئة والشباب والرياضة بالفيوم

ترشيحاتنا

جيبة كاروهات وقصة شعر جديدة.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار

مقتل 259 شخصا وإصابة 12 ألفا آخرين.. حصيلة ضحايا كورونا في الصين

استخراج جنين من بطن طفل بمستشفى جامعة الإسكندرية.. صور

السعودية ترد على خطة ترامب للسلام من القاهرة

بسبب وزنها تخلى زوجها عنها.. خسرت 50 كيلو وأصبحت من مشاهير إنستجرام

إحالة أوراقهم للمفتى.. ننشر أسماء المتهمين المحكوم عليهم فى قضية أنصار بيت المقدس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 ألفا للمرة الثانية.. أسعار بيجو peugeot تنخفض 60 ألف جنيه خلال أسبوع.. صور

من رانيا يوسف لـ أحلام.. أسعار صادمة لـ إطلالات النجمات في شهر يناير

ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده