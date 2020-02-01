محافظ الفيوم يستقبل وزيري البيئة والشباب والرياضة لتدشين مشروع النقل غير الآلي

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم السبت، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة الدولة لشئون البيئة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتدشين مشروع النقل غير الآلي "الدراجات"، والذي سينطلق بجامعة الفيوم، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

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أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن هذه الزيارة تأتي ضمن فعاليات أسبوع فتيات الجامعات الخامس للجامعات المصرية الذي تستضيفه جامعة الفيوم خلال الفترة من 31 يناير إلى 6 فبراير، بمشاركة 3500 طالبة يمثلون 30 جامعة حكومية.

وذكر "التوني" أنه سيتم خلال الزيارة اطلاق مشروع النقل غير الآلي "الدراجات"، والذي يأتي ضمن مشروع استدامة النقل في مصر لتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعية، وذلك بجامعة الفيوم من محطة كلية الخدمة الاجتماعية، لافتًا الى انشاء 8 محطات لانتظار الدراجات كمرحلة أولى، منها 5 محطات بالكليات، و3 محطات بالمدينة الجامعية للطالبات.

وأشار المتحدث الرسمي الى الافتتاح الرسمي لفعاليات أسبوع فتيات الجامعات الخامس اليوم باستاد الفيوم الرياضي بمشاركة السادة الوزراء والقيادات التنفيذية والشعبية.