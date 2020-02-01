التشكيل الرسمي لموقعة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي





وأعلن بريندان رودجيرس المدير الفني لليستر سيتي عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة تشيلسي والتي جاءت كالتالي..





كاسبر شمايكل - بينجامين تشايلويل - كاجلار سويونكو - جوني إيفانز - ريكاردو بيريرا - يوري تيليمانس - جيمس ماديسون - هارفي بارنيس - أيوزي بيريز - ويلفريد نديدي - جيمي فاردي.





بينما دفع فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بتشكيل جاء على النحو التالي..





ويللى كاباييرو - أنتونيو روديجر - أندرياس كريستينسن - رييس جاميس - سيزار ازبيليكويتا - جورجينهو - نجولو كانتي - ماسون مونت - بيدرو رودريجيز - تامي أبراهام- كالوم هودسون أودوي.





ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، متفوقًا على تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

يحل فريق تشيلسي ضيفًا على نظيره ليستر سيتي، بملعب "ووكرز"، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة رقم 25 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".