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فيديو جراف

فيديوجراف.. حقيقة ارتباط الفنانة أروى جودة بـ مطرب تركى

السبت 01/فبراير/2020 - 05:11 م
أروى جودة
أروى جودة
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فيديوجراف
أثارت الفنانة المصرية اروى جودة جدلا واسعا على مواقع السوشيال ميديا عن حقيقة علاقتها بالمطرب التركي اوزجان دينيز، مؤكدة أن كل ما تردد فى الفترة الأخيرة غير حقيقى. 

وقالت أروى جودة فى تصريحات صحفية، إن علاقتها بالمطرب التركي اوزجان دينيز بدأت منذ فترة طويلة وقامت بتصوير فيديو كليب معه. 

وأضافت اروى جودة  : "هذه العلاقة تطورت وقرر أن يخطبنى رسميا، ولكن لم تتم الخطبة، بسبب اختلافنا على بعض الأمور الخاصة لارتباطه الشديد بتركيا وأنا مرتبطة بأهلى بمصر، وبالتالى كان من الصعب التوافق بيننا.

ولمزيد من التفاصيل حول علاقة الفنانة المصرية اروى جودة بالممثل التركي اوزجان دينيز تابعوا الفيديوجراف التالى.
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