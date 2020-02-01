آيس كريم النيتروجين.. انفجار المعدة يبدأ من لذة الطعم وخطر التذوق

أصيب طفل يدعى "آدم"، يبلغ من العمر 9 سنوات، بثقب في جدار المعدة نتيجة تناول آيس كريم النيتروجين، الذي تسبب في إحداث انفجار فى معدته، وحسب حديث والدته، فإنهم حينما ذهبوا لشارع المعز، قاموا بشراء آيس كريم، بمجرد أن وضعها الطفل في فمه، انبعث دخان النيتروجين، وفور تذوق الطفل للآيس كريم أمسك بطنه وصرخ من شدة الألم، وازرق وجهه، وبعد إجراء الاشعة، أكد الطبيب أنه تناول مادة أشبه بمادة النار، أدت لإصابته بانفجار في المعدة.

تهافت الشباب

ويتهافت على آيس كريم النيتروجين الشباب والأطفال، وتعدت اسعاره الخمسين جنيها ً لـ"البولة" الواحدة، ولم تكن حالة الطفل آدم الأولى من نوعها، فقد حكت منال سيد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "والله العظيم ابني أكل منه، وتاني يوم جاله التهابات شديدة في سقف حلقه ولسانه والدكتور قاله من الايس كريم ده وعلى فكره مش اول حالة تيجيله بسببه، اللهم بلغت اللهم فاشهد، لأنه غاز صناعي وفي صورة سائلة، ولو سقط على الجلد يؤدي لحرقه.. لأنه بيوصل لدرجة حرارة من التجمد 300 درجة فما بالكم لو نزل المعدة".

جذب المستهلكين

وتعددت أماكن بيع آيس كريم النتروجين داخل مصر، و انتشرت المحال خلال السنوات الماضية "الحلو يعني آيس كريم نتروجيني.. هيفوتك كتير لو مجربتش الآيس كريم من عندنا.. جمع صحابك وتعالوا ‫‏نيتروجيني واختار الطعم المفضل، لدينا أكثر من ٣٠٠ نوع مختلف " ..هكذا أعلن المسئول عن أحد محلات الايس كريم بالنتروجين السائل لمحاولة جذب أكبر عدد من الزبائن.

إدعاءات المحلات

وتابع عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "طعم المغامرة عندنا.. ونحن من أول المحلات التى قامت باستخدام النتروجين السائل الطبى فى مصر.. ومعتمدين من اكبر واقوى شركة آيس كريم بالنتروجين السائل فى العالم النتروجين السائل، وآمن جدا فى حالة تقديمه من ايدى متخصصين بالمجال".

مدى الخطورة

وعند التواصل معه لمعرفة هل هناك خطورة من تناوله أوضح "كل الكائنات الحية تحتاج إلى النيتروجين لكي تعيش، إذ يكون النيتروجين أهم جزء من البروتين ونتنفسه يوميا ً، حيث نعتمد على النيتروجين السائل التي تصل درجة حرارته إلى سالب 196 تقريبا مما يعطى تجميدا رائعا وشديدا وبالتالى يؤدى إلى خروج الدخان من الفم عقب تناوله".

طريقة الآيس كريم

وحول مصدر النتروجين السائل أوضح "نقوم بشراء اسطوانات النيتروجين السائل من شركات الغازات الصناعية، ونراعي أن لا نجعله يلامس الجلد ونتعامل معه بحذر الشديد، لانه سوف يغلي الجسم بمجرد ملامسة اليد، وطريقة الصناعة تعتمد على دمج الحليب والغاز والقشطة الثقيلة وفانيليا وسكر، والاستعانة بوعاء خلط حديد مقاوم للصدأ ملعقة خشبية للخلط ووعاء ضغط، والخطوة الأهم هو ارتداء القفازات عندما أقوم بسكب النتروجين السائل ببطئ وبحذر شديد، حتى لا تتعرض يدي لمخاطر الحرق، واخلط بواسطة الملعقة الخشبية الى ان يتجمد الخليط نهائيا تقريبا خلال 10 دقائق ويوضع في وعاء ضغط محكم الاغلاق".

مخاطر النتروجين

فيما كشف حسين عبد النبي، إستشاري الباطنة، عن مخاطر آيس كريم النتروجين، وقال إنه يتمثل في استخدام غاز صناعي، والمفترض أن يتم التعامل معه خلال المعامل فقط، لأن تناول جزء ولو صغير من النيتروجين السائل، قد يؤدي إلى مخاطر عديدة، أبرزها ثقب المعدة أو انفجارها، وحدوث التهابات شديدة في الحلق واللسان والأسنان، وايضا الصداع والغثيان، وبالأخص أذا زادت نسبة النتروجين السائل عن الحد المسموح به، او أن الشخص لديه حساسية منه.

"لابد من تبخر النيتروجين السائل بشكل كامل من الوجبة أو الشراب قبل تقديمه ، فإبتلاع مقدار ولو ضئيل جدا منه يؤدي إلى نتائج كارثية، لأنه يعمل علي تجمد وتصلب وتهشم الشئ الذي يتعرض له النيتروجين السائل كالزجاج، وبالتالي الإضرار بمعدتك أو في قناتك الهضمية ، وإنثقاب المعدة أو انفجارها".. حسبما فسر إستشاري الباطنة أضرار آيس كريم النتروجين.

حالات دولية

ودوليا، تم إسعاف فتاة بريطانية تدعى "سكانلون" و تبلغ من العمر 18 عامًا إلى المستشفى بعد تناولها كوكتيل محضرًا باستخدام النيتروجين السائل، حيث خضعت لاستئصال معدة طارئ، عقب شربها لـ كوكتيل محضر باستخدام النيتروجين السائل.

وخضع طالب من معهد البوليتكنيك في ورسستر لاستئصال المعدة بعد سكب النيتروجين السائل في فمه أثناء تناول الآيس كريم.