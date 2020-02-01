جامعة القاهرة تحتضن ذوي الإعاقة..تعرف على أبرز مشاركات الجامعة في رعاية ذوي الهمم

تشارك جامعة القاهرة بإدارتها المتمثلة في الدكتور "محمد الخشت" في المبادرات القومية الكبري، الخاصة برعاية ذوي الإعاقة، حيث تولي الجامعة اهتماما كبيرا بذلك الملف.

كما نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عرضا مسرحيا لفريق "حماية" بمسرح جامعة القاهرة الدولي للكتاب خلال دورته الـ51 للعام الجاري، لينضم لذلك العرض عدد كبير من رواد المعرض، حيث أعتمد العرض علي تنور الأطفال تجاه ذوي الإعاقة وعدم التنمر او التعرض لهم.

وكان لوزارة التعليم العالي والبحث العالمي دور في دمج ذوي الإعاقة وإعادة خرطهم داخل المجتمع والأنشطة الطلابية، والذي ساهمت في تطبيقة جامعة القاهرة، من خلال عدد من المبادرات الهامة لكلية العلاج الطبيعي بعمل دورة تدريبية في تعليم لغة الإشارة لإعضاء هيئة التدريس، العاملين بالجامعة وطلابها.

وقد ساهت جامعة القاهرة إيضا في استقبال لجنة من إدارة التجنيد والتعبئة لتقديم الخدمات الخاصة بإنهاء المواقف التجنيدية للطلبة ذوي الهمم المقيدين بـ جامعة القاهرة.

وتستمر إدارة الجامعة في الاهتمام بملف ذوي الإعاقة، حيث وافق الدكتور "محمد الخشت" خلال شهر ديسمبر الماضي علي إقرار مادة "احترام الأخر"، والذي اقترحه الطفل "مهند" خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي باحتفالية "قادرون باختلاف".

حيث أكد خلالها الدكتور "محمد عثمان الخشت" رئيس جامعة القاهرة خلال تصريحات سابقة لموقع صدي البلد، علي اهتمام الجامعة بـ رعاية ذوي الإعاقة، والتي تعد من أولويات الجامعة، لافتا إلي أن الجامعة أطلقت خلال 2019 عدد كبير من المبادرات الفعالة لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع مرة أخرى، فضلا عن إنشاء وحدة متخصصة لهم لتسهيل التواصل معهم داخل الجامعة.





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كما أشار "الخشت"، إلي أن أتحاد الطلاب يسعي بأفكار مبدعة لتوفير رعاية أمنة لذوي الهمم داخل الحرم الجامعة، فضلا عن سعيهم لإلغاء مصطلح "البلة المنغولي" من جميع المقررات الدراسية بالجامعة.

ذلك وقد أكد الدكتور "محمود علم الدين"، المتحدث باسم جامعة القاهرة والأستاذ بكلية الإعلام، أن رعاية الجامعة لذوي الهمم يعكس الدور الإيجابي الفعال لهؤلاء الأبطال داخل المجتمع، مؤكدا أن ذوي الهمم لديهم دور كبير في الحياة الاجتماعية والتي تظهر في النشاطات الرياضية، العلمية والاجتماعية الكبري.

ونوه الدكتور "محمود علم الدين" خلال تصريحات خاصة لموقع صدي البلد، إلي أن جامعة القاهرة تسعي دائما لتوفير كافة سبل الرعاية والدعم لذوي الهمم، والتي تظهر بشكل كبير خلال المبادرات الكبري الفعالة في المجتمع.