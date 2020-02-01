قائمة بيراميدز لمواجهة نواذيبو في الكونفدرالية





أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة نواذيبو بطل موريتانيا والتي تقام في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.





وشملت القائمة ١٨ لاعبا هم:





حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور





خط الدفاع: رجب بكار- أحمد أيمن منصور - علي جبر - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي





خط الوسط: عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عمر العيوني - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة





خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس