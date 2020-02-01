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تعليم

اداب حلوان تنظم دورات حاسب آلى وورش لأنشطة الأسر

السبت 01/فبراير/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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كريم ناصر

أقامت كلية الاداب جامعة حلوان مجموعة من  ورش انشطة  الفنون الاسرية ودورات حاسب آلى  ضمن فاعليات انشطة نصف العام الدراسى .

 

يأتى ذلك تحت رعاية عميدة كلية الآداب جامعة حلوان الدكتورة  سهير عبد السلام وريادة  الدكتور مها حسني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وتحت إشراف أحمد الجراحى مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية و تنظيم اتحاد الطلاب، لحرص الجامعة على تنمية مهارات  الشباب وتزويدهم بالخبرات لتطوير العملية التعليمية و اخرج طالب قادر على مواجة سوق العمل .

 

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الجدير بالذكر انه قد  أعلنت جامعة حلوان عن أول مسابقة من نوعها على مستوى الجامعات المصرية لاختيار أفضل برنامج تعليمي جديد على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا بالجامعة .

 

يأتي ذلك من أجل تحسين جودة العملية التعليمية ودعم البرامج الجامعية التعليمية التي وصل عددها إلى ٦٣ برنامج بالإضافة إلى تحقيق هدف الجامعة فى إعداد ٢٣ برنامج جديد في نهاية هذا العام.

 

وستتم عملية الاختيار بين البرامج بشفافية ونزاهة من خلال لجنة متخصصة في ضوء مجموعة من المعايير التي تركز على الجودة والارتباط بسوق العمل والكفاءة في الإدارة والقدرة على التمويل الذاتي لتخفيف العبء على موازنة الدولة وللمساهمة في تطوير البنية التحتية للكليات المختلفة بالجامعة.


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