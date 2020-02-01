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رياضة

مارادونا العرب يبيع أسماك بأحد شوارع السعودية .. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 08:43 م
سعيد العويران
سعيد العويران
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محمود نوفل

لجأ أسطورة الكرة السعودية سعيد العويران، للوقوف بسيارة في وسط الشارع لبيع الأسماك، اعتراضا على عدم إقامة مباراة اعتزال له.


وحرص العديد من المارة على الوقوف بجانب العويران، والحديث والمزاح معه.


سعيد العويران صاحب الـ52 عاما، لعب في صفوف الشباب السعودي ومنتخب السعودية منذ عام 1988 وحتى عام 2001.


ويظهر في مقطع فيديو، العويران وهو يهتف "سمك سمك سمك! لم ينظموا لنا مباراة اعتزال، فقررت بيع السمك".


وشارك العويران في كأس العالم 1994 وكأس العالم 1998، ويعد هدفه في مرمى منتخب بلجيكا، سادس أفضل هدف في تاريخ المونديال.


ولقب العويران بلقب مارادونا العرب، وفاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 1994 مما جعله أشهر لاعب سعودي.

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