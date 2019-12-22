مارادونا يكشف تعرضه للخطف من قبل كائنات فضائية ..فيديو

كشف الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، عن تعرضه للخطف من جانب كائنات فضائية، خلال الفترة الماضية وكان في كوكب آخر.



وأكد مارادونا خلال مقابلة مع TyC sports عن تعرضه لعملية اختطاف من قبل ما وصفهم بـ "كائنات فضائية".



وأشار اللاعب إلى أنه قضى أكثر من يومين مع هذه الكائنات الفضائية، دون الكشف عن أية تفاصيل دقيقة، موضحا أنه كان في مكان آخر غير كوكب الأرض.



وأضاف مارادونا: "لقد قابلت فضائيين على الأرض، ذات مرة وبعد احتساء المشروبات، تغيبت عن المنزل 3 أيام، وعند عودتى إلى المنزل، أخبرتهم بأن كائنات غريبة اختطفتني، لكنى لم أفصح حتى الآن عن تفاصيل أخرى".



وكان مارادونا أبدى رغبة في الترشح لانتخابات بوكا جونيورز الأرجنتيني، قبل أن تسفر الانتخابات عن فوز لائحة ريكيلمي التي يرأسها خورخي آميال، بحصولها على 52,8 % من أصوات 38 ألف عضو شاركوا في عملية الاقتراع، ويحصل ريكيلمي على منصب النائب الثاني للرئيس.