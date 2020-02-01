هشام عباس يحصد جائزة أفضل مطرب أفراح 2019

حصل النجم هشام عباس على جائزة أفضل مطرب حفلات زفاف من مهرجان "كايرو ويدنج فيستيفال"، وتم تكريم هشام عباس نظرا لنجاحه الكبير فى إحياء أكبر عدد من حفلات الزفاف خلال ٢٠١٩.





اكد هشام في تصريحات صحفية على سعادته بالجائزة، مشيرا أن إسعاد الجمهور في لحظات الفرح ونشر البهجة بينهم من أهم ما يقدمه المطرب لجمهوره، مضيفا أن اختياره لإحياء حفلات الزفاف بهذا الكم الكبير يؤكد على قربه من الجمهور ووجود علاقة ترابط قوية بينه وبين جمهوره.





يذكر ان هشام عباس طرح ألبوم "عامل ضجه" نهاية عام ٢٠١٩ و صور أغنية "الفترة اللي فاتت" على طريقة الفيديو كليب والذي حقق نجاح كبير وإعجاب شديد من الجمهور على اليوتيوب و مواقع التواصل الاجتماعي.